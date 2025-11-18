Petróleo: entenda origem e formação do motor fóssil da sociedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do fundo dos mares à indústria moderna, conheça a teoria orgânica que explica como essa mistura de hidrocarbonetos é gerada e seus múltiplos usos

Clique aqui e escute a matéria

O petróleo é reconhecido como um dos motores da sociedade atual. No entanto, sua importância é acompanhada por grandes desafios, sendo o combustível fóssil motivo de guerras e um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Esta substância, essencial para a manutenção da sociedade moderna, é o resultado de um processo de transformação que ocorreu ao longo de milhões de anos.

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-a-gente-explica-radio-livre-18-11/" target="_blank">Petróleo: entenda origem e formação do motor fóssil da sociedade</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



A teoria orgânica e a formação dos hidrocarbonetos



Para compreender de onde vem e como se forma o petróleo, é preciso recorrer à teoria mais aceita sobre sua origem, a chamada teoria orgânica.



Segundo essa teoria, a substância foi gerada pela decomposição de restos de algas microscópicas e animais acumulados no fundo de lagoas e mares. O processo começa quando restos orgânicos (sobretudo vegetais marinhos ou terrestres) e sedimentos finos se depositam em cursos d'água. Determinados processos subsequentes levam à formação do querogênico, que é uma mistura desses materiais orgânicos.



Após um longo período, a pressão e a temperatura no subsolo aumentam, o que culmina na formação das chamadas cadeias de hidrocarbonetos, moléculas compostas por hidrogênio e carbono. A acumulação de outras camadas geológicas sobre os depósitos de matéria orgânica gera condições de temperatura e pressão que facilitam a ação de bactérias anaeróbicas, as quais transformam lentamente a matéria orgânica em hidrocarbonetos, com pequenas quantidades de outros elementos.



O Departamento Nacional de Produção Mineral define o petróleo como uma mistura de hidrocarbonetos que se encontra em estado líquido. Ele é composto também por resinas, asfaltenos, compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados e elementos metálicos, como zinco, cobre e ferro.



Uso histórico e aplicações modernas



Acredita-se que o uso do petróleo remonte aos primórdios da civilização. Povos antigos da Mesopotâmia, Egito, China e Oriente Médio já tinham contato com o combustível fóssil. Eles o utilizavam na forma de asfalto e betume para pavimentação de estradas, lubrificação, iluminação e até mesmo para fins bélicos.

A indústria petrolífera moderna surgiu em meados do século XIX, quando o processo de refinação do óleo foi desenvolvido na Escócia.



Atualmente, além de ser uma fonte de energia essencial, o petróleo é uma matéria-prima fundamental para a fabricação de uma vasta gama de produtos, incluindo:



• Plásticos

• Borrachas sintéticas

• Solventes

• Tintas

• Produtos cosméticos



Refino e desafios da extração



Os derivados do petróleo são obtidos a partir do que se chama de refino. O óleo não é extraído dos reservatórios pronto para a comercialização; ele precisa passar por um processo de melhoramento para atender às especificações do mercado.



O petróleo é geralmente encontrado em bacias sedimentares, em depósitos localizados distantes da superfície. Por esta razão, o processo de obtenção do óleo exige tecnologias aplicadas e equipamentos específicos. Tais instrumentos possibilitam a perfuração da rocha e, ao exercer pressão sobre ela, fazem com que o petróleo ascenda à superfície. A extração deve ser minuciosamente estudada e planejada, pois a dificuldade encontrada na perfuração pode inviabilizar todo o processo.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional