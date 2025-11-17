Crime organizado em 2025: Brasil se encaminha para ser um narcoestado?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialistas explicam por que o termo "narcoestado" não se aplica à realidade brasileira, apesar do notório avanço criminal

Clique aqui e escute a matéria

O ano de 2025 tem sido marcado por eventos que reforçam a percepção de que o crime organizado está ganhando poder e influência no Brasil. Casos de grande repercussão, como o assassinato de um ex-delegado em São Paulo, a morte de um membro do PCC por policiais militares no aeroporto de Guarulhos, a expansão dos negócios do grupo paulista em FinTechs na Faria Lima e o êxodo forçado de moradores em um vilarejo no Ceará devido à guerra entre facções, levaram parte dos brasileiros a questionar se o país estaria se tornando um narcoestado.

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-a-gente-explica-radio-livre-17-11-Aht/" target="_blank">Crime organizado em 2025: Brasil se encaminha para ser um narcoestado?</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



Mas o que, de fato, é um narcoestado?

Embora não haja uma definição científica precisa, a ideia central é a de uma nação onde o crime se apropria da estrutura do Estado, fazendo com que este passe a funcionar em função da indústria das drogas ilícitas.

Apesar do intenso debate, especialistas afirmam que não é possível falar em narcoestado quando se discute o Brasil, porque o termo não descreve os fenômenos que se observam no país. Essa definição não se aplica ao Brasil e a praticamente nenhum outro país atualmente.



Exemplos históricos pontuais de narcoestado incluem o Panamá entre 1983 e 1989, quando o país foi governado por Manuel Noriega, que tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas. Outro caso citado é o do México nas décadas de 1970 e 1980, sob o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que não geria o tráfico de drogas, mas regulava os cartéis. Portanto, não é possível definir que o Brasil viva um narcoestado no contexto atual.



O avanço notório das facções e suas novas fontes de renda



Embora o rótulo de narcoestado não se aplique, é notório o avanço do crime organizado no Brasil. Há indícios de que facções têm infiltrações dentro da política.



O crescimento financeiro das facções criminais ocorreu em paralelo à sua expansão pelo território nacional e até internacional. Depois de enriquecerem com o varejo de drogas nas décadas de 1990 e 2000, as organizações criminosas diversificaram suas atividades e fontes de renda nos últimos anos.



O Comando Vermelho e o PCC, após dominarem comunidades no Rio de Janeiro e a periferia de São Paulo, expandiram-se além das fronteiras de origem, buscando o controle das rotas do tráfico de cocaína e dos pontos de venda de drogas.



As novas frentes de negócio se revelaram altamente rentáveis:

• Crimes Virtuais e Furtos de Celulares: Revelaram-se um negócio extremamente lucrativo, movimentando R$ 6,6 bilhões por ano.

• Mercados Legais: Inicialmente usados para lavar dinheiro, esses mercados também se mostraram rentáveis, movimentando R$ 6,8 bilhões por ano, segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Essa diversificação e a expansão territorial demonstram que, mesmo sem o status de narcoestado, o poder e a influência das facções criminais continuam a crescer significativamente no Brasil.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional