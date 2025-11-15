Estudante brasileiro de 9 anos tem dois dedos decepados em escola de Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo relatos de familiares, alunos da escola prenderam a mão do menino em uma porta sem possibilidade de reação. Caso aconteceu em Cinfães.

Clique aqui e escute a matéria

Um estudante brasileiro de 9 anos teve dois dedos decepados em uma escola em Cinfães, no centro de Portugal. Segundo relatos de familiares, alunos da escola prenderam a mão do menino em uma porta sem possibilidade de reação. O caso ocorreu na segunda-feira, 10, e foi divulgado nas redes sociais pela mãe do brasileiro, Nívia Estevam.

Na rede social Instagram, Nívia conta que o filho José Lucas já havia sofrido outras agressões na Escola Básica da Frente Coberta, que fica a cerca de 130 km de Porto. De acordo com ela, o filho tinha acabado de entrar no banheiro quando dois colegas o seguiram e fecharam a porta sobre seus dedos. Os meninos teriam pressionado a porta até a amputação e José Lucas precisou se arrastar para pedir socorro.

Funcionárias da escola estancaram sangue, colocaram gelo e ligaram para a família do estudante brasileiro. Segundo Nívia, a escola minimizou a situação e a professora apenas afirmou que o filho teve os dedos esmagados.

A mãe disse que só descobriu a gravidade da situação quando ouviu pelo telefone que iriam chamar uma ambulância para seu filho. Nívia disse nas redes sociais que a escola jogou pedaços do dedo de José Lucas fora e entregou outras partes para os paramédicos.

Cirurgia

O menino passou por uma cirurgia que durou cerca de três horas. Os dedos não conseguiram ser reimplantados, mas partes de um deles foi usada para cobrir uma área com exposição óssea.

José Lucas perdeu parte do dedo indicador e do dedo maior. Ele ficou um dia no hospital e já recebeu alta.

De acordo com Nívia, a escola limpou rapidamente o local que estava coberto de sangue para "não assustar as crianças" e o episódio foi tratado como uma "brincadeira".

José Lucas já havia sofrido outras agressões como puxões de cabelo, pontapés e marcas no pescoço. A mãe do estudante brasileiro informou a direção da escola do ocorrido, mas os episódios foram minimizados. A direção da instituição apontou que "crianças mentem".

Investigação

A direção da escola abriu um inquérito para investigar o ocorrido e comunicou o caso à polícia portuguesa. O ministério da Educação de Portugal não se manifestou até agora. A família pretende acionar a Justiça e tem o auxílio de uma advogada.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portugal também abriu uma investigação e uma assistente social foi designada para o caso.

