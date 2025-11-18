Grupo JCPM apresenta projeto de sustentabilidade em painel na COP 30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto PRAVE é apresentado na COP 30 com números de regeneração ambiental no entorno do RioMar Recife e ações para reduzir vulnerabilidade climática

Clique aqui e escute a matéria

O Grupo JCPM apresentou, nesta terça-feira (18), na COP 30, em Belém do Pará, os resultados do Projeto de Revitalização de Áreas Verdes (PRAVE). A iniciativa promove a regeneração ambiental no entorno do RioMar Recife, em uma área que antes funcionava como aterro industrial na bacia do Pina, Zona Sul da capital pernambucana.

O painel foi conduzido por Thayara Paschoal, gerente de sustentabilidade do grupo. Ela explicou que a recuperação ambiental foi planejada desde a implantação do shopping, integrando o projeto de construção do empreendimento.

Segundo o grupo, os investimentos começaram ainda na obra e continuam até hoje, com ações voltadas a manter e adensar a área verde. O objetivo é reduzir impactos climáticos em Recife, considerada uma das cidades mais vulneráveis do país às mudanças do clima.

A regeneração criou um corredor ecológico que ampliou o fluxo de espécies e fortaleceu atividades tradicionais da região, como pesca artesanal e coleta de marisco. O espaço hoje abriga fauna e flora conectadas aos ecossistemas naturais do entorno, contribuindo também para segurança alimentar de famílias que dependem desses recursos.

A participação do JCPM na COP 30 continua nesta quarta-feira (19), quando o grupo integra um painel sobre comércio sustentável ao lado da Associação Brasileira de Shoppings (Abrasce).



Confira o flash da repórter Simone Oliveira, da Rádio Jornal