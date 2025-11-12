INSS e home office: Dr. Ney Araújo esclarece dúvidas de ouvintes
Acidente doméstico, devolução de R$7 milhões pelo BMG e direitos de aposentados por invalidez são temas do quadro Tá no Seu Direito.
Clique aqui e escute a matéria
No quadro Tá no Seu Direito, da Rádio Jornal, o advogado trabalhista e previdenciarista Dr. Ney Araújo respondeu às dúvidas dos ouvintes sobre temas ligados ao INSS e ao trabalho em home office. As perguntas abrangeram desde acidentes de trabalho em casa até restituições bancárias e direitos de aposentadoria.
Acidente em Home Office: direitos iguais ao trabalho presencial
O ouvinte Heraldo, de Candeias, questionou se o trabalhador remoto tem os mesmos direitos em caso de acidente. O advogado explicou que sim: “O acidente típico — uma queda, pancada ou doença ocasionada pelo trabalho — garante os mesmos direitos que o trabalhador presencial.”
Em caso de afastamento superior a 15 dias, o segurado tem direito ao auxílio-doença acidentário. Havendo sequelas, o benefício se converte em auxílio-acidente, que soma para a aposentadoria. Segundo o especialista, o trabalhador também mantém a estabilidade de um ano após o benefício e o direito aos depósitos de FGTS.
BMG devolve R$7 milhões a beneficiários do INSS
Sobre o acordo entre o Banco BMG e o INSS, Dr. Ney esclareceu que a devolução de R$7 milhões a cerca de 4 mil beneficiários ocorre devido a irregularidades em empréstimos consignados. Entre elas, a “venda casada de seguros prestamistas” e a “renovação de contratos não solicitados”.
Segundo o advogado, “outros bancos também estão firmando acordos semelhantes”, o que abre caminho para novas devoluções de valores indevidos.
Pensão, aposentadoria e benefícios complementares
Questionado sobre o direito a transporte interestadual gratuito, Dr. Ney explicou que o benefício é garantido apenas a pessoas com 65 anos ou mais, e não automaticamente aos aposentados por invalidez.
Contudo, quem se aposenta por invalidez pode requerer o auxílio-acompanhante, um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria para segurados que não conseguem realizar sozinhos atividades básicas como tomar banho, vestir-se ou se alimentar.
Sobre a pensão por morte, o advogado tranquilizou um ouvinte que planejava se casar novamente: “Graças a Deus vou me casar e não vou perder minha pensão”, celebrou o participante, após Ney confirmar que o benefício é mantido mesmo após novo casamento.
Por fim, o advogado orientou um ouvinte que teve o pedido de aposentadoria negado, apesar de 37 anos de contribuição e 58 anos de idade, a buscar apoio jurídico especializado para revisar o cálculo e o motivo da negativa junto ao INSS.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Acompanhe na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.