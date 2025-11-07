fechar
Elogios falsos: Avaliações compradas trazem prejuízos aos consumidores

Empresas que compram elogios virtuais podem ser criminalizadas por lei prevista no código do consumidor

Por Rádio Jornal Publicado em 07/11/2025 às 13:31
Período de descontos pode criar um ciclo de prazer momentâneo e gerar compras impulsivas (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock)
Comprar na internet trouxe uma facilidade nunca vista no mercado mundial. Mas apesar das viabilidades trazidas pelos simples clicks, a possibilidade de cair em façanhas é também fácil, na mesma proporção.

 

Além dos golpes, clientes precisam se preocupar agora com uma tática usada pelas próprias empresas, as falsas avaliações. Os famosos elogios a um determinado produto ou serviço, que servem para induzir clientes a acreditar na boa qualidade. 

São pessoas que muitas vezes nem existem, fotos tiradas de bancos virtuais, e textos de elogios que tentam convencer os mal avisados. A prática é considerada crime.

Saiba mais sobre as punições para esse ato e o que fazer se encontrar essas avaliações na reportagem em áudio do repórter Ernani Tavares, da Rádio Jornal.

 

 

