Elogios falsos: Avaliações compradas trazem prejuízos aos consumidores

Empresas que compram elogios virtuais podem ser criminalizadas por lei prevista no código do consumidor

Comprar na internet trouxe uma facilidade nunca vista no mercado mundial. Mas apesar das viabilidades trazidas pelos simples clicks, a possibilidade de cair em façanhas é também fácil, na mesma proporção.

Além dos golpes, clientes precisam se preocupar agora com uma tática usada pelas próprias empresas, as falsas avaliações. Os famosos elogios a um determinado produto ou serviço, que servem para induzir clientes a acreditar na boa qualidade.

São pessoas que muitas vezes nem existem, fotos tiradas de bancos virtuais, e textos de elogios que tentam convencer os mal avisados. A prática é considerada crime.

Saiba mais sobre as punições para esse ato e o que fazer se encontrar essas avaliações na reportagem em áudio do repórter Ernani Tavares, da Rádio Jornal.