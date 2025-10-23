Tim amplia cobertura de fibra óptica em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A TIM Ultrafibra – a internet residencial da TIM - segue ampliando a presença e reforçando a sua cobertura de banda larga em novas cidades do País. Com a chegada em 16 novos estados, a Ultrafibra torna nacional a sua rede de fibra óptica. Em Pernambuco, as principais cidades que tiveram cobertura expandida foram: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Goiana e Petrolina.

A internet residencial da TIM, nos últimos anos, triplicou a quantidade de cidades cobertas e, agora, leva a experiência TIM Ultrafibra para muito mais clientes. Em todo o País, ela já alcança mais de 300 municípios em todas as regiões. Além da expansão das localidades, a operadora também ampliou a cobertura de fibra óptica para mais domicílios do estado.

“A expansão da TIM Ultrafibra reforça nosso compromisso em conectar cada vez mais brasileiros com qualidade e velocidade. Estamos levando uma experiência completa de banda larga, com tecnologia de ponta e serviços digitais que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Queremos que mais clientes descubram como é simples transformar a rotina com uma internet estável e ultrarrápida”, destaca Tiago Chaves, Diretor de Marketing Residencial da TIM Brasil

Os 16 estados que passaram a ter cobertura TIM Ultrafibra são: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.



Wi-Fi 7

A TIM Ultrafibra iniciou, em setembro, a degustação do Wi-Fi 7 para seus clientes, garantindo a melhor experiência em conexão, sustentando a estratégia da companhia de priorizar a experiência do cliente. A nova tecnologia eleva ainda mais a velocidade e a estabilidade, ideal para casas com múltiplos dispositivos, transmissões em tempo real, jogos online sem interferências e videochamadas com máxima qualidade.



