Etiqueta e boas maneiras: Carmen Peixoto ensina como evitar a gafe no convívio social e profissional
Instrutora de etiqueta destaca a importância de cumprimentar, sorrir e se portar com firmeza em diferentes ambientes, garantindo segurança e elegância
O Rádio Livre, apresentado por Anne Barretto, recebeu a jornalista e instrutora de etiqueta social Carmen Peixoto no quadro Etiqueta Social. O tema da semana foi o comportamento em sociedade — essencial para uma boa convivência, já que, como observou Anne, “tem gente que são assim os reis e as rainhas da gafe”.
Carmen explicou que as regras de etiqueta social foram adaptadas aos tempos atuais justamente para evitar constrangimentos e “situações vexatórias”. Elas ajudam as pessoas a “circular em qualquer ambiente com firmeza e segurança”. Quem ignora essas normas, diz a especialista, acaba encontrando obstáculos nas relações sociais, familiares e profissionais.
Anne relembrou o conselho de sua avó: é preciso “saber entrar e sair dos lugares”. Carmen concordou, reforçando que não basta saber chegar — é igualmente importante “saber sair”.
Entre as principais orientações, a instrutora destacou que cumprimentar é o primeiro gesto de respeito ao chegar a um local. O tipo de cumprimento depende da intimidade: o aperto de mão é a regra nas apresentações formais, devendo ser “firme, breve e respeitoso” — nunca forte demais, nem “flácido e gelado”.
Outro ponto essencial é o sorriso, considerado por Carmen “a primeira expressão do cumprimento”. Além de transmitir cortesia, ele estimula a liberação de serotonina e endorfina, provocando bem-estar e simpatia.
Quanto à iniciativa do aperto de mão, o protocolo indica que autoridades devem estender a mão primeiro. Entre homem e mulher, tradicionalmente o homem toma a iniciativa, mas atualmente é comum que a mulher o faça. Já o gesto de beijar a mão de uma dama é reservado a senhoras (casadas ou viúvas) e apenas em ambientes fechados, como residências ou camarotes.
Sobre levantar-se para cumprimentar, a regra varia conforme o contexto. Em encontros com muitas pessoas, não é necessário que todos se levantem. Mulheres, via de regra, permanecem sentadas, exceto diante de autoridades ou pessoas idosas. Homens, por cortesia, devem sempre se levantar. Anne confessou que costumava levantar-se sempre, ao que Carmen esclareceu: a exceção é a anfitriã, que deve se levantar para receber os convidados.
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.