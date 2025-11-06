fechar
notícias | Notícia

Etiqueta e boas maneiras: Carmen Peixoto ensina como evitar a gafe no convívio social e profissional

Instrutora de etiqueta destaca a importância de cumprimentar, sorrir e se portar com firmeza em diferentes ambientes, garantindo segurança e elegância

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 06/11/2025 às 17:33
Desde cedo, somos ensinados que se formos bons profissionais, fiéis às empresas, comprometidos e esforçados, seremos recompensados com estabilidade, crescimento e reconhecimento
Desde cedo, somos ensinados que se formos bons profissionais, fiéis às empresas, comprometidos e esforçados, seremos recompensados com estabilidade, crescimento e reconhecimento - DIVULGAÇÃO

O Rádio Livre, apresentado por Anne Barretto, recebeu a jornalista e instrutora de etiqueta social Carmen Peixoto no quadro Etiqueta Social. O tema da semana foi o comportamento em sociedade — essencial para uma boa convivência, já que, como observou Anne, “tem gente que são assim os reis e as rainhas da gafe”.

Carmen explicou que as regras de etiqueta social foram adaptadas aos tempos atuais justamente para evitar constrangimentos e “situações vexatórias”. Elas ajudam as pessoas a “circular em qualquer ambiente com firmeza e segurança”. Quem ignora essas normas, diz a especialista, acaba encontrando obstáculos nas relações sociais, familiares e profissionais.

Anne relembrou o conselho de sua avó: é preciso “saber entrar e sair dos lugares”. Carmen concordou, reforçando que não basta saber chegar — é igualmente importante “saber sair”.

Entre as principais orientações, a instrutora destacou que cumprimentar é o primeiro gesto de respeito ao chegar a um local. O tipo de cumprimento depende da intimidade: o aperto de mão é a regra nas apresentações formais, devendo ser “firme, breve e respeitoso” — nunca forte demais, nem “flácido e gelado”.

Outro ponto essencial é o sorriso, considerado por Carmen “a primeira expressão do cumprimento”. Além de transmitir cortesia, ele estimula a liberação de serotonina e endorfina, provocando bem-estar e simpatia.

Quanto à iniciativa do aperto de mão, o protocolo indica que autoridades devem estender a mão primeiro. Entre homem e mulher, tradicionalmente o homem toma a iniciativa, mas atualmente é comum que a mulher o faça. Já o gesto de beijar a mão de uma dama é reservado a senhoras (casadas ou viúvas) e apenas em ambientes fechados, como residências ou camarotes.

Sobre levantar-se para cumprimentar, a regra varia conforme o contexto. Em encontros com muitas pessoas, não é necessário que todos se levantem. Mulheres, via de regra, permanecem sentadas, exceto diante de autoridades ou pessoas idosas. Homens, por cortesia, devem sempre se levantar. Anne confessou que costumava levantar-se sempre, ao que Carmen esclareceu: a exceção é a anfitriã, que deve se levantar para receber os convidados.

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Recife inicia período de matrículas da rede municipal com 1.800 vagas em creche; veja como se inscrever
EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Recife inicia período de matrículas da rede municipal com 1.800 vagas em creche; veja como se inscrever
Curso gratuito para professores apresenta estratégias para desenvolver habilidades socioemocionais em crianças
EDUCAÇÃO INFANTIL

Curso gratuito para professores apresenta estratégias para desenvolver habilidades socioemocionais em crianças

Compartilhe

Tags