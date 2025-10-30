Megaoperação mais letal do país gera "guerra" política em meio à tragédia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mais letal megaoperação da história do país, que já contabiliza 119 mortos, tornou-se o principal assunto da política nacional, mas não apenas pela tragédia em si. Em meio ao tiroteio real entre facções criminosas e a polícia, instalou-se também o "tiroteio dos políticos".



O uso da segurança pública como palanque eleitoral



A repercussão da operação tem sido festejada pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Ele classificou a ação como um sucesso e expressou satisfação com o resultado. Em entrevistas, o governador chegou a dar um recado incisivo, afirmando: "Ou é soma no combate à criminalidade, ou suma".



Essa postura de comemoração e o acirramento dos depoimentos dos políticos foram duramente criticados pelo cientista político Eli Ferreira. Ferreira aponta que, embora a política de segurança seja crucial, o uso dela para fins de política partidária é "extremamente desagradável e extremamente irresponsável". Para ele, quando a classe política utiliza eventos de segurança como palanque eleitoral, demonstra ter um "mínimo de respeito para com a vida das pessoas", o que é lamentável.



O Judiciário também se manifestou contra a atuação do executivo estadual. O Ministro Ricardo Lewandowski cobrou publicamente que o governador "falasse a verdade", ressaltando que o governo federal não foi contactado para a operação e não foi cobrado por absolutamente nada. Lewandowski inclusive sugeriu que, se o governador não tem condição de gerir a situação, que ele "jogue a toalha".



Repressão não é solução: o foco na política social



O debate político acalorado se choca com a visão técnica sobre o combate à criminalidade. Eli Ferreira destacou que existe um discurso muitas vezes equivocado no Brasil de que o endurecimento por si só combate a criminalidade. Ele lembrou que parcerias de ocupação nos morros já foram feitas no passado e não resolveram a questão, porque essa não é a solução.



O cientista político argumenta que é necessária toda uma política social para combater a criminalidade, citando que em outros países onde a criminalidade cresceu, ela foi diminuindo justamente com políticas sociais. Embora a política repressiva não deva ser abandonada, ela não constitui a solução para a diminuição da criminalidade em lugar nenhum do mundo.



A coordenação de esforços entre os entes federativos (federal, estadual e municipal) é considerada difícil, visto que a Constituição atribui a segurança diretamente aos estados. Para que haja uma parceria eficaz e planejada, é essencial que os líderes "desçam do palanque" e compreendam que o problema precisa ser resolvido.



A população que mais sofre com este cenário é a carente. Em relação aos desdobramentos legislativos, existe a possibilidade de que essa operação ajude na votação da PEC da segurança, que estava paralisada. No entanto, o desejo é que o Congresso Nacional vote pela razão, e não pela emoção.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional