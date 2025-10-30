fechar
notícias | Notícia

Megaoperação mais letal do país gera "guerra" política em meio à tragédia

Com 119 mortes contabilizadas, ação no Rio de Janeiro vira palco eleitoral; cientista político critica uso da violência como plataforma partidária

Por JC Publicado em 30/10/2025 às 17:34
O Judici&aacute;rio tamb&eacute;m se manifestou contra a atua&ccedil;&atilde;o do executivo estadual. O Ministro Ricardo Lewandowski cobrou publicamente que o governador &quot;falasse a verdade&quot;
O Judiciário também se manifestou contra a atuação do executivo estadual. O Ministro Ricardo Lewandowski cobrou publicamente que o governador "falasse a verdade" - Bruno Peres / Agência Brasil

A mais letal megaoperação da história do país, que já contabiliza 119 mortos, tornou-se o principal assunto da política nacional, mas não apenas pela tragédia em si. Em meio ao tiroteio real entre facções criminosas e a polícia, instalou-se também o "tiroteio dos políticos".


O uso da segurança pública como palanque eleitoral


A repercussão da operação tem sido festejada pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Ele classificou a ação como um sucesso e expressou satisfação com o resultado. Em entrevistas, o governador chegou a dar um recado incisivo, afirmando: "Ou é soma no combate à criminalidade, ou suma".


Essa postura de comemoração e o acirramento dos depoimentos dos políticos foram duramente criticados pelo cientista político Eli Ferreira. Ferreira aponta que, embora a política de segurança seja crucial, o uso dela para fins de política partidária é "extremamente desagradável e extremamente irresponsável". Para ele, quando a classe política utiliza eventos de segurança como palanque eleitoral, demonstra ter um "mínimo de respeito para com a vida das pessoas", o que é lamentável.


O Judiciário também se manifestou contra a atuação do executivo estadual. O Ministro Ricardo Lewandowski cobrou publicamente que o governador "falasse a verdade", ressaltando que o governo federal não foi contactado para a operação e não foi cobrado por absolutamente nada. Lewandowski inclusive sugeriu que, se o governador não tem condição de gerir a situação, que ele "jogue a toalha".


Repressão não é solução: o foco na política social


O debate político acalorado se choca com a visão técnica sobre o combate à criminalidade. Eli Ferreira destacou que existe um discurso muitas vezes equivocado no Brasil de que o endurecimento por si só combate a criminalidade. Ele lembrou que parcerias de ocupação nos morros já foram feitas no passado e não resolveram a questão, porque essa não é a solução.


O cientista político argumenta que é necessária toda uma política social para combater a criminalidade, citando que em outros países onde a criminalidade cresceu, ela foi diminuindo justamente com políticas sociais. Embora a política repressiva não deva ser abandonada, ela não constitui a solução para a diminuição da criminalidade em lugar nenhum do mundo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


A coordenação de esforços entre os entes federativos (federal, estadual e municipal) é considerada difícil, visto que a Constituição atribui a segurança diretamente aos estados. Para que haja uma parceria eficaz e planejada, é essencial que os líderes "desçam do palanque" e compreendam que o problema precisa ser resolvido.


A população que mais sofre com este cenário é a carente. Em relação aos desdobramentos legislativos, existe a possibilidade de que essa operação ajude na votação da PEC da segurança, que estava paralisada. No entanto, o desejo é que o Congresso Nacional vote pela razão, e não pela emoção.

 

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional

Leia também

Com Miguel Coelho e Eduardo da Fonte empatados, Datafolha confirma a luta dentro da Federação PP/União Brasil para se definir em 2026
Politica

Com Miguel Coelho e Eduardo da Fonte empatados, Datafolha confirma a luta dentro da Federação PP/União Brasil para se definir em 2026
Força-tarefa no IML: mais da metade dos mortos em operação no Rio foram identificados
Megaoperação

Força-tarefa no IML: mais da metade dos mortos em operação no Rio foram identificados

Compartilhe

Tags