A crise silenciosa da polinização
O uso indiscriminado de defensivos agrícolas ameaça as abelhas e outros animais essenciais para 75% da produção de alimentos no mundo
A polinização é um processo biológico fundamental, sendo vital para a ocorrência da produção agrícola. Segundo a bióloga e professora Soraya El-Deir, embora as abelhas sejam consideradas as maiores polinizadoras, esse papel na natureza é cumprido por diversos outros animais, como outros insetos, além de aves e mamíferos. Estima-se que cerca de 75% da polinização esteja atrelada diretamente à ação de algum animal.
Ameaças e consequências do uso de defensivos agrícolas
A dependência da alimentação humana em relação a esse ciclo natural é imensa. Tudo o que está em nossa mesa, incluindo frutas, grãos (como milho e feijão) e certas verduras (como o tomate, que é um fruto), exige o processo de polinização.
No entanto, o uso de defensivos agrícolas em grande quantidade está provocando o declínio da população de abelhas. Quando se utiliza o defensivo, a biodiversidade é atingida, e os polinizadores são afetados. Consequentemente, a falta de polinização impede que as flores gerem os frutos e sementes necessários, impactando a produção.
A professora El-deir também ressalta que é crucial entender a biologia das plantas. Algumas espécies dependem da polinização cruzada, necessitando de flores masculinas e femininas para a produção, como é o caso do mamão.
Alternativas e contribuições urbanas
Diante das ameaças, é necessário que haja uma reavaliação do uso de defensivos agrícolas na zona rural. Contudo, mesmo quem vive na cidade pode contribuir para o equilíbrio ambiental.
Uma das dicas é aprender a dar suporte à vida animal urbana. Para quem mora na cidade, é possível, por exemplo, colocar uma banana na janela para que os passarinhos comam. Além disso, deve-se evitar matar as abelhas que aparecem em casa, apenas as tangenciando para fora, pois elas podem ter sido atraídas por algum cheiro, como perfume.
Outra tendência importante é a agricultura urbana, na qual se passa a cultivar plantas em jarros, como tomates-cereja, dentro de casa. Essa prática ajuda a diminuir a pressão exercida sobre o ambiente rural.
Sugere-se também a repaginação dos jardins, substituindo a forma estéril com apenas flores (tendência que veio da França) por uma cultura tropical que inclua frutos comestíveis oriundos da nossa região.
Outros mecanismos de polinização
Embora a polinização animal seja a mais eficiente, o processo também pode ocorrer pela ação do vento e das águas, mas em menor escala. Também há casos em que a polinização ocorre por vibração, onde abelhas ou insetos vibram suas asas nas flores para que o pólen entre no estigma.
A especialista confirmou que existem técnicas de polinização artificial feitas por humanos, que podem ser utilizadas para melhoramento genético. Contudo, a polinização artificial é mais difícil de ser realizada, especialmente em larga escala, tornando o processo natural o mais eficiente.
