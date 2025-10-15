Nobel de Economia 2024: inovação como motor de crescimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Economistas premiados são reconhecidos por estudos que comprovam o papel das mudanças disruptivas no desenvolvimento da sociedade

Em um momento dedicado à economia, foi debatido o significado e o impacto do recente Prêmio Nobel de Economia. Os economistas agraciados, cujos nomes foram citados como Joel Mokir, Philippe Aghion e Peter Howitt receberam o reconhecimento por seus estudos focados na inovação e na mudança.

Ouça a coluna em áudio:

O prêmio, concedido na Suécia, tem um valor significativo de cerca de 11 milhões de coroas suecas. O trabalho desses economistas demonstrou que a inovação, a quebra de paradigmas e a ruptura são os elementos que geram o crescimento econômico.



Da inteligência artificial aos carros elétricos: o poder das mudanças disruptivas



A pesquisa vencedora enfatiza a necessidade de realizar mudanças e estudar a inovação, pois é a partir desses momentos disruptivos que se consegue desafiar empresas que dominam o mercado, não permitindo a entrada de concorrentes e mantendo preços altos.



Exemplos práticos dessa inovação incluem o uso do Pix no lugar de cédulas de papel, o crescimento do e-commerce, e o surgimento de carros elétricos. A entrada de veículos elétricos, por exemplo, força uma mudança no mercado automotivo, exigindo que as empresas evoluam e criem carros mais sofisticados e menos poluentes, além de pressionar os postos de combustível a se adaptarem.



A inovação não se restringe apenas à tecnologia ou aos aplicativos de transporte, mas também abrange a gestão pública e a segurança pública. A conclusão central do estudo é que as grandes mudanças inovadoras trazem crescimento e contribuem para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade.



O desafio da inteligência artificial



Embora todas essas inovações possam ser praticadas em qualquer país, incluindo o Brasil, elas também geram apreensão, especialmente em relação à Inteligência Artificial (IA).



A IA é vista como uma força que veio para substituir a mão de obra mais intelectual. Há uma certeza de que muitos empregos irão desaparecer, embora outros nascerão. No jornalismo, por exemplo, a IA já produz textos que podem ser copiados e colocados em redes sociais sem que a fonte seja realmente segura, criando um momento de muita tensão e quebra de paradigmas.



As pessoas mais velhas tendem a sentir-se mais atônitas com as mudanças, preferindo permanecer na zona de conforto, enquanto os jovens são mais suscetíveis e gostam da mudança. No entanto, a tecnologia, especialmente a IA, deve gerar impactos absurdos em praticamente todas as áreas da economia e da vida social nos próximos dez anos. Por isso, é essencial não parar de estudar e manter o exercício mental para acompanhar as inovações e a vitalidade.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional