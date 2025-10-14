Inovação ambiental em foco: projetos brasileiros na final do prêmio Earth Shot e a importância da gestão sustentável
Pesquisadora da UFRPE detalha a premiação britânica de 1 milhão de libras e destaca eventos que impulsionam o empoderamento ambiental no Brasil
A busca por soluções ambientais e a assimilação de práticas de gestão sustentável estão no centro das discussões globais, com a participação de projetos brasileiros ganhando destaque internacional. Em entrevista concedida por Soraya El-Deir, pesquisadora na área de gestão ambiental, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e orientadora de programas de pós-graduação em engenharia ambiental e civil, a especialista detalhou a importância de iniciativas que promovem a economia regenerativa e o combate à crise climática.
Prêmio Earth Shot: a iniciativa da coroa britânica por um mundo regenerativo
Uma das principais novidades é a premiação Earth Shot, iniciativa da coroa britânica liderada pelo Príncipe William (filho do Príncipe Charles e da Princesa Diana). O prêmio visa estimular soluções ambientais e está programado para acontecer até 2030.
O prêmio Earth Shot possui cinco categorias de extrema relevância global:
1. Proteger e Restaurar a Natureza: Enfatiza a economia regenerativa, trabalhando para restaurar o meio ambiente em vez de apenas degradá-lo.
2. Combate à Crise Climática: Um tema constante e central, especialmente em vista de eventos futuros como a COP em Belém.
3. Purificar o Ar: Trata das emissões gasosas e da necessidade de ter um ar de melhor qualidade. Como exemplo da urgência, a especialista citou que Paris está reflorestando o centro da cidade e retirando vagas de carro para plantar árvores, após enfrentar problemas de qualidade do ar.
4. Revitalizar os Oceanos: Aborda a questão do plástico, com a previsão alarmante de que, em 2030, poderá haver mais plástico do que peixe nos oceanos.
5. Construir um Mundo sem Resíduos (Zero Waste): Categoria dedicada à pauta do desperdício zero.
Destaque brasileiro
O Brasil tem dois projetos concorrendo na final do Earth Shot Prize. Um dos projetos finalistas trata de florestas vinculadas ao crédito de carbono, um mecanismo que permite o recebimento de recursos internacionais por estruturas que captam carbono. O segundo finalista é o Fundo Floresta Tropical para Sempre, criado pelo governo Lula.
A premiação é robusta: 1 milhão de libras, o que equivale a cerca de 7 milhões de reais. A professora Soraia Eldi expressou o desejo de que o fundo proposto pelo governo federal vença, garantindo mais recursos para projetos ambientais. Os resultados e celebrações estão sendo observados, com o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, sendo um símbolo desse novo momento.
Gestão ambiental e inovação
A professora ressaltou a importância da gestão ambiental – o conjunto de práticas e medidas que visam proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade do planeta – e como sua assimilação pelas pessoas é crucial. Premiar as boas ideias e inovações é uma forma de marketing que incentiva outras pessoas a participar e avançar no empoderamento ambiental.
Nesse contexto de inovação, será realizado o Hacking Play, um evento "completamente diferente do que se vê em termos de evento acadêmico".
O Hacking Play acontecerá de 15 a 18 desta semana, no centro da cidade. Trata-se de um festival que aborda mudanças climáticas, meio ambiente, inovação, tecnologia e cultura do Brasil. O evento, que tem um formato leve desde 2017, é um esforço de muitas entidades, incluindo a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é recomendado como um espaço para entender sobre empreendedorismo, sustentabilidade, tecnologia e inovação.
