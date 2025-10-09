fechar
Quedas domésticas em idosos: Risco silencioso e prevenção essencial

Quedas em casa são hoje grande causa de internações entre idosos;prevenção exige ajustes no ambiente, fortalecimento muscular e apoio multidisciplinar

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 09/10/2025 às 17:48
Imagem de uma mulher idosa sentada em uma cadeira de rodas, acompanhada por outra idosa em pé, que segura apoio da cadeira - Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

No quadro Etiqueta Social, do programa Balanço de Notícias na Rádio Jornal, especialistas alertam para um risco silencioso que ameaça a saúde da população idosa: as quedas dentro de casa. Hoje, esses acidentes figuram entre as principais causas de internação e mortalidade em pessoas acima de 60 anos, revelando um problema de saúde pública que exige prevenção, adaptações no ambiente doméstico e cuidados contínuos.

O perigo dentro de casa

As quedas — especialmente as chamadas “da própria altura” — estão entre as principais causas de internação hospitalar em pessoas com mais de 60 anos.

Segundo o ortopedista Dr. Fernandes Arteiro, esses episódios ocorrem, em grande parte, dentro do próprio lar, muitas vezes à noite, quando o idoso se levanta para ir ao banheiro.

Pequenos hábitos, como dormir de meias devido ao frio nos pés, podem se transformar em grandes riscos: escorregões que levam a fraturas graves, especialmente de fêmur, tornozelo, punho e ombro.

Uma fratura de fêmur, por exemplo, é considerada um evento crítico em geriatria — muitos pacientes sobrevivem apenas um ano após o acidente, o que reforça o caráter de saúde pública dessa questão.

Fraturas na coluna e complicações

O especialista em coluna Dr. Ayron Ferraz destaca que, nas quedas, fraturas na transição entre a coluna torácica e lombar são frequentes, com intenso quadro de dor. Embora a maioria dos casos possa ser tratada sem cirurgia, fraturas proximais do fêmur exigem intervenção imediata — idealmente em 24 a 48 horas — para evitar perda de mobilidade e massa muscular, fatores que aumentam drasticamente a mortalidade.

Casa Segura: prevenção começa no ambiente

A Sociedade Brasileira de Ortopedia recomenda a adaptação do lar para reduzir riscos. Entre os principais dispositivos de segurança estão:

  • Tapetes antiderrapantes
  • Corrimãos em corredores e banheiros
  • Barras de apoio fixas ou de ventosa para banho
  • Iluminação adequada, especialmente à noite
  • “Investir em prevenção evita fraturas, hospitalizações e o sofrimento da família”, reforça Dr. Arteiro.

Músculos: o verdadeiro protetor do idoso

A dor articular em idosos, muitas vezes atribuída ao envelhecimento, está diretamente ligada à perda de cartilagem e musculatura. Para o Dr. Airon Ferraz, não há dúvida:

“Cientificamente, o que mais traz melhora é o reforço muscular.”

A partir dos 70 anos, a perda de massa muscular (sarcopenia) e óssea acelera. Idosos fisicamente ativos têm mais reflexo, equilíbrio e menor índice de quedas. Já os sedentários, que passam o dia sentados, perdem estabilidade e caem com mais facilidade.
Mulheres na menopausa devem monitorar rigorosamente a densidade óssea para prevenir osteoporose.

Cuidado integral: corpo, mente e rotina

Tanto Dr. Arteiro quanto Dr. Ayron defendem o cuidado com o idoso por meio de uma equipe multidisciplinar, incluindo clínico geral, geriatra e nutricionista.

A alimentação deve ser rica em proteínas e ajustada conforme doenças como diabetes ou insuficiência renal. O sono também é parte do tratamento — casos de insônia e apneia precisam ser identificados.

A família tem papel decisivo, ajudando na adaptação do ambiente e respeitando os limites do idoso sem infantilizá-lo.

Acompanhe o episódio na íntegra

Para saber mais sobre os avanços no tratamento das fraturas, dúvidas sobre suplementos como o colágeno e estratégias de reabilitação, ouça o episódio completo do Consultório do Rádio Livre.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

