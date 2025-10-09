Fim da escala 6x1: entenda quais mudanças devem ocorrer e posição dos deputados e senadores sobre o tema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Proposta que visa reduzir o limite máximo de trabalho de 44 para 36 horas semanais avança com apoio de mais de 1,5 milhão de assinaturas populares

A proposta que prevê o fim da escala 6 por 1 e a redução da jornada máxima de trabalho ganhou novo impulso no Congresso Nacional após um período de 10 anos de estagnação. O debate foi reacendido por manifestações e uma mobilização popular que já reuniu mais de 1 milhão e meio de assinaturas a favor do texto.

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/00-age-kevin-paes-radio-livre-09-10/" target="_blank">Fim da escala 6x1: entenda quais mudanças devem ocorrer e posição dos deputados e senadores sobre o tema</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



Em um esforço para avançar o tema, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) realizará uma série de audiências públicas antes de a proposta seguir para votação, um acordo firmado com a oposição.



A versão mais recente da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é relatada pelo senador Rogério Carvalho (PT). O texto busca alterar a Constituição para estabelecer uma nova jornada máxima de trabalho, reduzindo o limite atual de 44 horas para 36 horas semanais.



O texto assegura que, com a redução da jornada, os trabalhadores não poderão ter diminuição salarial. A proposta atual estabelece uma transição gradual até o fim definitivo da escala 6x1:



• No ano seguinte à eventual promulgação da PEC, a jornada máxima será reduzida para 40 horas semanais.

• A partir do segundo ano de vigência, inicia-se uma redução paulatina com o corte de uma hora semanal por ano, até que se atinja o total de 36 horas semanais.



Resistência e o histórico de travamento



Apesar do fôlego popular, o fim da escala 6x1 e a redução da jornada não são unanimidade no Congresso. O texto enfrenta considerável resistência entre deputados e senadores, tanto da oposição quanto da base governista.



Os argumentos contrários, que se assemelham entre os dois lados, centram-se nos possíveis impactos negativos para a economia e para os empregadores. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já demonstrou preocupação com o avanço do texto, em conversas mantidas com deputados e empresários.



Historicamente, propostas semelhantes de redução de jornada máxima de trabalho raramente prosperaram.

Em 2009, após 14 anos de discussão na Câmara, uma comissão especial chegou a aprovar por unanimidade uma PEC que reduziria a jornada máxima para 40 horas semanais. Apesar de estar apta e de diversos pedidos para que fosse incluída na agenda de votações do plenário, a proposta nunca foi pautada e acabou sendo arquivada em 2023.



Mais recentemente, em 2019, outra PEC sobre o tema foi apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT), com o apoio de mais de 190 parlamentares, propondo a redução para 36 horas semanais, com um período de transição de 10 anos. Embora tenha sido enviada à CCJ e incluída na agenda de votação em novembro de 2023, deputados da oposição conseguiram aprovar um requerimento que pedia a retirada da pauta por 30 votos a 25. Desde então, o texto não retornou à promulgação da CCJ.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional