saiba como o químico Alfred Nobel determinou que seu vasto patrimônio financiasse a fama instantânea e os 11 milhões de coroas suecas concedidas

Os anúncios dos Prêmios Nobel de 2025 estão sendo realizados ao longo desta semana e serão concluídos no dia 13. Os laureados recebem um prêmio em dinheiro avaliado em 11 milhões de coroas suecas, o que equivale a 1.200.000, e a garantia de uma fama instantânea, algo "impensável para a grande maioria dos cientistas". Mas a história por trás da premiação é tão notável quanto os seus vencedores.



Ouça a matéria em áudio:

Listen to Nobel: entenda como funciona premiação e a história da honraria by Rádio Jornal on hearthis.at



A mente de Alfred Nobel e a batalha legal



O Prêmio Nobel foi estabelecido por Alfred Nobel, um químico e empresário de origem sueca. Nobel é mais famoso por ser o inventor da dinamite. No entanto, ele também tinha interesses literários, escrevendo poesia e drama. Demonstrava grande aptidão para línguas, falando russo, francês, inglês e alemão a partir dos 17 anos.



Apesar de ser o criador da premiação que hoje celebra os maiores benefícios à humanidade, Nobel passou grande parte de sua carreira desenvolvendo tecnologias de armas.



Em seu testamento, Nobel determinou que a maior parte de seu patrimônio fosse utilizada para financiar prêmios anuais para aqueles que tivessem conferido o maior benefício à humanidade no ano anterior.

Embora Alfred Nobel tenha falecido em 1896, os primeiros prêmios só foram concedidos em 1901, após uma longa batalha judicial sobre a validade de seu testamento.



Quem concede e onde ocorre a cerimônia



Alfred Nobel selecionou instituições específicas para conceder cada uma das honrarias:



• Química e Física: Concedidos pela Real Academia Sueca de Ciências.

• Literatura: Concedido pela Academia Sueca.

• Fisiologia e Medicina: Concedido pelo Instituto Karolinska, uma universidade médica na Suécia.

• Paz: Concedido pelo Parlamento Norueguês. Não se sabe a razão exata pela qual Nobel escolheu a Noruega para o prêmio da Paz, mas pode ser um reflexo da união política existente entre Noruega e Suécia na época em que ele redigiu o documento.



Em 1968, uma nova categoria foi adicionada: o Prêmio em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. Este prêmio foi implementado pelo Banco Central da Suécia para comemorar seu 300º aniversário, sendo financiado por uma doação à Fundação Nobel. O prêmio de Economia segue os mesmos princípios das demais categorias e é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências.



Os Prêmios Nobel são tradicionalmente entregues aos agraciados no dia 10 de dezembro, data que marca o aniversário da morte de Alfred Nobel. O prêmio da Paz é entregue em Oslo pelo presidente do comitê norueguês do Nobel. Os demais prêmios são entregues pelo rei sueco no Stockholm Concert Hall.

Após a entrega, cerca de 1.300 convidados são recebidos em um luxuoso banquete na prefeitura de Estocolmo, na Suécia.



Críticas e nomes históricos



Ao longo da história, o Nobel já agraciou figuras lendárias da ciência e da liderança global. Entre os cientistas notáveis estão Albert Einstein, Marie Curie e Niels Bohr. O autor Albert Camus também se destaca entre os agraciados. Entre os líderes humanitários e políticos que receberam o prêmio, estão Nelson Mandela, Martin Luther King Júnior e Madre Teresa.



No entanto, muitas das entregas do Prêmio da Paz foram alvo de críticas. Estas incluem os prêmios concedidos a ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, e aos líderes israelenses Yitzhak Rabin (ex-primeiro-ministro) e Shimon Peres (ex-presidente).



Além disso, a não entrega do prêmio a Mahatma Gandhi em 1948 é amplamente vista como um grande descuido histórico.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional