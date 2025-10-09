Mundo e Diplomacia: Hamas e Israel concordam com cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em análise na Rádio Jornal, professor Thales Castro destaca que o pacto prevê a devolução de reféns e afasta o Hamas da futura administração de Gaza

O acordo de cessar-fogo permanente entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza foi assunto na coluna Mundo e Diplomacia, do programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal. O professor Thales Castro chamou o momento de “vitória da paz”, destacando o impacto diplomático global e a coincidência com o anúncio iminente do Prêmio Nobel da Paz.

Confira a coluna na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/mundo-e-diplomacia-thales-castro-09-10/" target="_blank">Mundo e Diplomacia: Acordo histórico em Gaza: Hamas e Israel concordam com cessar-fogo permanente</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Devolução de reféns e mudança de rumo

Segundo o especialista, o líder do Hamas confirmou a aceitação dos termos do cessar-fogo, que inclui a devolução de cerca de 48 reféns até a próxima segunda-feira, dia 13. Estima-se que apenas 20 deles estejam vivos. Castro ressaltou o simbolismo do gesto:

“É uma vitória do entendimento, do bom senso, em meio à dor das famílias que aguardam seus entes.”

Contexto do Conflito

O acordo surge após mais de dois anos de ofensiva militar israelense em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 — o mais sangrento desde a criação do Estado de Israel, com 100 mortos e 251 sequestrados durante um festival no sul do país. De acordo com Castro, o Hamas “percebeu que a violência pela violência só traz perdas”, após destruição maciça em Gaza e estimativas de até 60 mil mortes.

Futuro de Gaza sem o Hamas

O pacto também projeta uma nova governança para Gaza, sem participação do Hamas, classificado pelo analista como “grupo terrorista”. A proposta é a criação de um conselho de paz tecnocrático, com apoio do Egito, monarquias do Golfo e países árabes.

Nobel da Paz e cenário diplomático

Às vésperas do Nobel da Paz, Benjamin Netanyahu defende a premiação a Donald Trump, enquanto outras possibilidades incluem iniciativas antinucleares ou acordos pouco visíveis, como o de Nagorno-Karabakh. Castro relembrou que o prêmio já protagonizou controvérsias, caso de Henry Kissinger e Yasser Arafat.

Bombardeios após o anúncio

Questionado sobre relatos de novos ataques em Gaza, o professor ponderou que, até quarta-feira, havia cessado “de maneira incisiva”, e que a verificação das fontes será fundamental nesta primeira fase do acordo.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.