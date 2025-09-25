Ralph de Carvalho Analisa: do acesso coral à insegurança rubro-negra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O "Bola de Ouro" da Rádio Jornal avalia os momentos distintos dos três grandes clubes de Pernambuco: a conquista do Santa Cruz na Série D

O Santa Cruz confirmou o retorno à Série C após uma campanha regular, mas marcada pelo desgaste do formato da quarta divisão. Para Ralph de Carvalho, a sucessão de mata-matas trouxe “suspense” e “estresse” ao elenco, ainda que o objetivo principal tenha sido alcançado.

Sem desfalques no momento, o técnico Marcelo Cabo tem à disposição todo o elenco para a reta final da competição. A expectativa é fechar o ano em alta, com possibilidade de título e recorde de público: 45,5 mil ingressos podem lotar a Arena de Pernambuco no último jogo da temporada.

Com a chegada da SAF, o comentarista projeta que o clube tenha condições de permanecer apenas um ano na Série C, desde que monte um elenco em “nível de Série B”.

Náutico recebe aporte financeiro e aguarda Paulo Sérgio

O Náutico garantiu recursos para custear as duas viagens decisivas a Campinas. Segundo apuração de Ralph de Carvalho, conselheiros arrecadaram o valor necessário, que será repassado integralmente ao executivo do clube na próxima segunda-feira.

Em campo, o Timbu vive preocupações. A volta do centroavante Paulo Sérgio é considerada fundamental, já que Bruno Mezenga atravessa má fase e Saniar não tem correspondido. A dúvida é sobre o aproveitamento do atacante, que pode voltar gradualmente após período no departamento médico.

As baixas continuam: o zagueiro Carlinhos teve recaída na panturrilha e está fora, enquanto Vinícius viajou mesmo após lesão leve. O desafio aumenta contra Ponte Preta e Guarani, adversários que já venceram o Náutico nesta Série B.

Sport encara drama para permanecer na elite

Lanterna da Série A, o Sport entra em campo contra o Fortaleza cercado de incertezas. A distância para o primeiro time fora do Z-4 ainda é grande.

A melhor atuação recente foi diante do Corinthians, quando o time controlou a partida e “se impôs o tempo todo”. Ainda assim, Ralph de Carvalho ressalta a instabilidade: “ninguém tem segurança”.

Com 14 pontos, o Leão precisa chegar a 41 ou 45 para evitar a queda. A UFMG aponta que 41 pontos garantem 92% de chance de permanência, mas a matemática não diminui a dificuldade.

Para o comentarista, acreditar é dever profissional, mas “muito poucos confiam nesse milagre”. Ele conclui que 2025 já pode ser considerado um ano de sofrimento para o torcedor rubro-negro.

Acompanhe o episódio na íntegra:



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-25-09-25/" target="_blank">O Comentário de Ralph de Carvalho: Ralph de Carvalho Analisa: do acesso coral à insegurança rubro-negra</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

