notícias | Notícia

Comunicação assertiva: essencial para o diálogo e a resolução de conflitos

Clareza, objetividade e respeito: Carmen Peixoto explica como a comunicação assertiva ajuda a evitar conflitos em hospitais e empresas.

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 25/09/2025 às 17:38
Executivos apertando as mãos na reunião da conferência
Executivos apertando as mãos na reunião da conferência - iStock

No quadro Etiqueta Social do Rádio Livre, a especialista em etiqueta e jornalista Carmen Peixoto destacou a importância da clareza, da objetividade e da empatia como pilares da boa comunicação — elemento fundamental tanto em ambientes corporativos quanto hospitalares.

Comunicação empática como base de relacionamentos

Segundo Carmen Peixoto, comunicar-se bem vai além das palavras: envolve também linguagem de sinais, expressões corporais e, sobretudo, empatia — “colocar-se no lugar do outro”.

A especialista reforça que a comunicação é indispensável para construir relacionamentos, compartilhar ideias e, principalmente, resolver conflitos. Para isso, é necessário adequar termos e abordagens ao contexto, sempre com respeito e precisão.

Clareza, objetividade e feedback

Para que a mensagem seja compreendida, é essencial transmitir informações de forma objetiva, sem deixar de lado detalhes fundamentais. Carmen destaca ainda a importância do feedback, que garante que a comunicação seja uma via de mão dupla.

A assertividade, segundo ela, deve ser treinada: expressar pensamentos e opiniões de forma direta, respeitosa e compreensível cria um canal sólido para o diálogo.

Falhas comuns: hospitais como exemplo

A apresentadora Anne citou as frequentes reclamações de acompanhantes em hospitais estaduais, que relatam falta de informações claras sobre o estado dos pacientes. Muitas vezes, explicações completas só são dadas após intervenção da imprensa.

Carmen Peixoto reconhece a falha e defende que, mesmo sem poder detalhar todos os aspectos clínicos, a comunicação deve ser objetiva e transparente. Um exemplo seria explicar de forma clara a situação: “Ele ainda não foi atendido porque faltam exames, que serão realizados a partir de amanhã”.

Respeito e linguagem corporal

Para Carmen, respeito é indissociável da boa comunicação. Atitudes como evitar contato visual ou responder de forma apressada transmitem descaso e desrespeito.

Ela ressalta a importância de olhar para a pessoa, falar com clareza, usar a linguagem corporal e transmitir emoção: “Quem não gosta de ser tratado com respeito?”.

A especialista conclui que a comunicação assertiva é essencial não só em hospitais e empresas, mas em todos os aspectos da vida pessoal e profissional.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

