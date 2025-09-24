Crise e recomposição: Ralph de Carvalho avalia o cenário do futebol nordestino e os desafios de série A, B e D
Três nordestinos lutam contra a queda na série A e trocam técnicos. Sport evolui; Náutico e Santa Cruz buscam vitórias decisivas em seus campeonatos
A Rádio Jornal trouxe a análise de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. O comentarista avaliou o momento do futebol nordestino nas principais divisões nacionais, destacando crises, trocas de técnicos e a luta das equipes pernambucanas por vitórias cruciais.
Série A: nordeste em crise e a dança dos técnicos
Das cinco equipes nordestinas na Série A, três brigam contra o rebaixamento: Sport, Fortaleza e Vitória. Todas já trocaram de treinador mais de uma vez.
O Sport, lanterna do campeonato, passou por Pepa e Antônio Oliveira e agora está sob o comando de Daniel Paulista. O Fortaleza (19º) trocou Voivoda por Renato Paiva e atualmente é dirigido por Martim Palermo. O Vitória (17º) teve Thiago Carpini, depois Fábio Carille, além de Rodrigo Chagas como interino, e agora busca Jair Ventura, definido por Ralph como “especialista em retranca”. Ventura deixou o Avaí, da Série B, para assumir o time baiano.
Bahia (6º colocado, zona da Libertadores) e Ceará (11º) mantiveram estabilidade, com Rogério Ceni e Léo Condé no comando. Condé foi o responsável pelo acesso alvinegro da Série B para a Série A.
A evolução do Sport e o tabu contra o Fortaleza
Apesar da última colocação, Ralph destacou evolução no Sport com Daniel Paulista. No returno, o Leão aparece em 13º lugar, reflexo de vitórias sobre Grêmio, fora de casa, e Corinthians, na Ilha.
O próximo desafio será contra o Fortaleza, em clássico marcado pela rivalidade regional. O Sport, no entanto, não vence o adversário no Ceará há 45 anos — um tabu de 12 jogos. Para Ralph, é o momento ideal de quebrar a escrita: “chegou a hora por necessidade, e porque isso alimenta o clube, o torcedor, a história”.
Náutico: necessidade de vitórias e ajustes táticos
No sábado, o Náutico enfrenta Ponte Preta e Guarani em sequência decisiva. Segundo Ralph, o time precisa “ganhar os três jogos restantes” e corrigir falhas recorrentes.
Entre os problemas apontados estão:
defesa pesada, que hesita em disputar cruzamentos e escanteios; meio-campo com receio de marcar, permitindo liberdade ao adversário; falhas na recomposição, “a primeira lição da cartilha do futebol”.
O retorno de Paulo Sérgio e Lucas Cardoso pode ser determinante. Para Ralph, a presença do atacante é imperativa: “falta qualidade técnica na posição dele”. Ele acredita ainda que, fora de casa, a Ponte não repetirá a retranca que utilizou no Recife, abrindo espaço para o Timbu buscar pontos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Santa Cruz: foco no título da série D
Também no sábado, o Santa Cruz inicia a decisão da Série D e precisa vencer a primeira partida, já que o confronto de volta será fora de casa. O time deve ser objetivo e marcar em bloco.
O centroavante é uma dúvida. Thiago Galhardo “não vem correspondendo”, mas Ariel é alternativa viável.
“Se existir dúvida, começa com Ariel e depois vê como é que fica”, sugeriu Ralph. O plano é conquistar vantagem em casa para jogar pelo empate fora e levantar o título. A torcida promete lotar a Arena de Pernambuco: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.
Acompanhe o episódio na íntegra
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.