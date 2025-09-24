Crise e recomposição: Ralph de Carvalho avalia o cenário do futebol nordestino e os desafios de série A, B e D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Três nordestinos lutam contra a queda na série A e trocam técnicos. Sport evolui; Náutico e Santa Cruz buscam vitórias decisivas em seus campeonatos

A Rádio Jornal trouxe a análise de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. O comentarista avaliou o momento do futebol nordestino nas principais divisões nacionais, destacando crises, trocas de técnicos e a luta das equipes pernambucanas por vitórias cruciais.



Série A: nordeste em crise e a dança dos técnicos



Das cinco equipes nordestinas na Série A, três brigam contra o rebaixamento: Sport, Fortaleza e Vitória. Todas já trocaram de treinador mais de uma vez.



O Sport, lanterna do campeonato, passou por Pepa e Antônio Oliveira e agora está sob o comando de Daniel Paulista. O Fortaleza (19º) trocou Voivoda por Renato Paiva e atualmente é dirigido por Martim Palermo. O Vitória (17º) teve Thiago Carpini, depois Fábio Carille, além de Rodrigo Chagas como interino, e agora busca Jair Ventura, definido por Ralph como “especialista em retranca”. Ventura deixou o Avaí, da Série B, para assumir o time baiano.



Bahia (6º colocado, zona da Libertadores) e Ceará (11º) mantiveram estabilidade, com Rogério Ceni e Léo Condé no comando. Condé foi o responsável pelo acesso alvinegro da Série B para a Série A.

A evolução do Sport e o tabu contra o Fortaleza

Apesar da última colocação, Ralph destacou evolução no Sport com Daniel Paulista. No returno, o Leão aparece em 13º lugar, reflexo de vitórias sobre Grêmio, fora de casa, e Corinthians, na Ilha.

O próximo desafio será contra o Fortaleza, em clássico marcado pela rivalidade regional. O Sport, no entanto, não vence o adversário no Ceará há 45 anos — um tabu de 12 jogos. Para Ralph, é o momento ideal de quebrar a escrita: “chegou a hora por necessidade, e porque isso alimenta o clube, o torcedor, a história”.



Náutico: necessidade de vitórias e ajustes táticos



No sábado, o Náutico enfrenta Ponte Preta e Guarani em sequência decisiva. Segundo Ralph, o time precisa “ganhar os três jogos restantes” e corrigir falhas recorrentes.



Entre os problemas apontados estão:

defesa pesada, que hesita em disputar cruzamentos e escanteios; meio-campo com receio de marcar, permitindo liberdade ao adversário; falhas na recomposição, “a primeira lição da cartilha do futebol”.

O retorno de Paulo Sérgio e Lucas Cardoso pode ser determinante. Para Ralph, a presença do atacante é imperativa: “falta qualidade técnica na posição dele”. Ele acredita ainda que, fora de casa, a Ponte não repetirá a retranca que utilizou no Recife, abrindo espaço para o Timbu buscar pontos.



Santa Cruz: foco no título da série D



Também no sábado, o Santa Cruz inicia a decisão da Série D e precisa vencer a primeira partida, já que o confronto de volta será fora de casa. O time deve ser objetivo e marcar em bloco.

O centroavante é uma dúvida. Thiago Galhardo “não vem correspondendo”, mas Ariel é alternativa viável.

“Se existir dúvida, começa com Ariel e depois vê como é que fica”, sugeriu Ralph. O plano é conquistar vantagem em casa para jogar pelo empate fora e levantar o título. A torcida promete lotar a Arena de Pernambuco: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

Acompanhe o episódio na íntegra

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13.05-ralph-de-carvalho-24/" target="_blank">Comentário de Ralph de Carvalho: Crise e recomposição: Ralph de Carvalho avalia o cenário do futebol nordestino e os desafios de série A, B e D</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

