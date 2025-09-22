fechar
notícias | Notícia

Crise no trabalho: afastamentos por transtornos mentais quase dobram em Pernambuco em 4 anos

Entre 2020 e 2024, casos ligados à saúde mental saltaram de 6.800 para 11.800 no estado, consolidando Recife como epicentro do problema

Por João Carneiro Publicado em 22/09/2025 às 11:36 | Atualizado em 22/09/2025 às 11:41
Brasil registrou mais de 470 mil licen&ccedil;as em 2024
Brasil registrou mais de 470 mil licenças em 2024 - Milan Markovic/Istock

O mundo do trabalho em Pernambuco enfrenta um cenário alarmante de deterioração da saúde mental. Nos últimos quatro anos, os afastamentos motivados por transtornos mentais e comportamentais praticamente dobraram no estado.

Dados revelados pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, uma iniciativa Smart Lab, mostram que entre 2020 e 2024, os registros de benefícios previdenciários ligados à saúde mental aumentaram de 6.800 para 11.800 casos. A capital, Recife, concentrou 2.816 concessões apenas em 2024, destacando-se como epicentro dessa crise.

Segundo Melícia Carvalho Mesel, Procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco e Coordenadora Regional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, esse crescimento não se limita ao contexto local, sendo parte de uma crise de saúde mental em escala nacional e mundial.

Ouça o conteúdo original em áudio

Aumento exponencial: mais de 470 mil afastamentos no país

A crise é sentida em todo o território nacional. Apenas em 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. A Procuradora ressalta que esses números, por si só alarmantes, não refletem a realidade completa devido à subnotificação dos casos.

Os diagnósticos mais frequentes em 2024 indicam que o problema transcende o "cansaço" ou a "pressão normal do mercado". Os transtornos ansiosos e os episódios depressivos representaram mais da metade dos casos. O transtorno depressivo recorrente, reações ao estresse grave e transtornos de adaptação também tiveram grande destaque, somando mais de 25% dos afastamentos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A gravidade do panorama atual ecoa a previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS) feita em 2009, que indicava que a depressão seria a doença mais comum do mundo até 2030.

A raiz do problema: gestão abusiva e condições inseguras

Para a procuradora Melícia Carvalho Mesel, a origem do problema está diretamente ligada às condições de trabalho. São as condições inseguras, desfavoráveis e aquelas que não respeitam a saúde física, a saúde mental, e as características pessoais dos trabalhadores.

A gestão focada em métricas excessivas é um fator chave no adoecimento:

"Condições que sejam ali o reflexo de uma gestão que a gente chama de gestão abusiva, gestão que é por meta, por produtividade, por lucro".

O trabalho, infelizmente, tem se configurado como um cenário para esses adoecimentos e para afastamentos prematuros, levando a licenças e aposentadorias precoces.

Setores específicos lideram os afastamentos por transtornos mentais, incluindo:

  • Bancos
  • Hospitais
  • Administração Pública
  • Teleatendimento (Teleendimento)

Impacto na produtividade e atuação do MPT

O impacto da crise de saúde mental vai muito além da esfera individual. Em 2024, Pernambuco perdeu quase 18 milhões de dias de produtividade. Desse total, mais de 1 milhão e meio de dias estão diretamente ligados ao ambiente de trabalho.

Apesar de o país possuir legislação ampla voltada à prevenção de riscos psicossociais, a principal dificuldade reside na efetiva aplicação dessas normas. O MPT reconhece que o país está "muito bem municiado" de leis, mas é necessário colocar em prática o que as normas exigem.

O MPT atua em duas frentes para combater a problemática:

  • Preventiva: Focada na conscientização e na criação de políticas de gestão de riscos.
  • Repressiva: Aplicada quando as empresas se omitem, instaurando investigações e ações civis públicas para punir os responsáveis.

A pesquisa completa sobre o cenário de afastamentos pode ser conferida no site smartlabbr.org.

Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal

Leia também

Mais da metade dos brasileiros acumulam dívidas por problemas emocionais
FINANÇAS

Mais da metade dos brasileiros acumulam dívidas por problemas emocionais
Editorial JC: Mente sã para uma educação de qualidade
SAÚDE NAS ESCOLAS

Editorial JC: Mente sã para uma educação de qualidade

Compartilhe

Tags