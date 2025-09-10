Alerta máximo: como se proteger dos golpes financeiros que ameaçam seu dinheiro!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coluna é da sua conta: A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançou uma campanha de alerta sobre diversos golpes financeiros que se tornam cada vez mais sofisticados e comuns. Com o objetivo de proteger os consumidores, o personal financeiro Leandro Trajano destaca a importância de reconhecer essas armadilhas para evitar prejuízos que podem comprometer a vida financeira de muitas pessoas. É fundamental estar atento, pois, como Trajano ressalta, "tudo que a gente não quer é cair num golpe como esse".



Ouça o conteúdo original em áudio

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-e-da-sua-conta-radio-livre-09-0925/" target="_blank">Alerta máximo: como se proteger dos golpes financeiros que ameaçam seu dinheiro!</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Conheça os golpes mais comuns e saiba como agem os criminosos



Os golpistas estão sempre inovando, mas alguns padrões se repetem. Entender como eles operam é o primeiro passo para se defender.



Golpe da mão fantasma: seu telefone com "vida própria"

O nome é curioso, mas o golpe é assustadoramente real. O "Golpe da Mão Fantasma" ocorre quando, após clicar em um link malicioso enviado por criminosos, você inadvertidamente concede acesso remoto ao seu aparelho. O resultado é que o telefone parece ter "vida própria", com o golpista controlando a tela e acessando contas, senhas e tudo que está no dispositivo, visando transferir valores e assumir controle financeiro. A principal prevenção é clara: desconfie sempre de links enviados por desconhecidos.



Golpe da falsa central: quando o "banco" liga para você



Neste golpe, uma equipe de criminosos, muitas vezes organizada, se faz passar por uma central de atendimento de bancos, instituições financeiras ou operadoras de cartão de crédito. Eles entram em contato alegando movimentações suspeitas, invasão de conta ou compras não reconhecidas no seu cartão, tudo para tentar transmitir segurança e, em seguida, solicitar dados pessoais ou senhas.



A armadilha é justamente a intenção de "ajudar" a evitar um golpe, enquanto são eles próprios os golpistas. A dica de ouro é: se receber uma ligação assim e ficar preocupado, desligue e retorne a chamada diretamente para os números oficiais do seu banco ou cartão de crédito. É muito difícil que o banco ligue proativamente solicitando dados, e se o fizer, a melhor prática é sempre ligar de volta para a central oficial.



Golpe da maquininha quebrada: atenção na hora de pagar



Um golpe "antigo" que tem ressurgido é o da "Maquininha Quebrada". Ele geralmente ocorre em estabelecimentos comerciais ou locais movimentados. O golpista (fingindo ser vendedor ou até mesmo um infiltrado) utiliza uma maquininha com o visor quebrado e insiste que ela está funcionando normalmente. Ao pedir para você digitar a senha, ele tem acesso visual a ela. Em alguns casos, aproveitam para trocar seu cartão por um parecido, e você só percebe a fraude depois.



Para se proteger: nunca permita que outra pessoa toque no seu cartão. É você quem deve inseri-lo e retirá-lo da maquininha. Se a maquininha parecer suspeita, recuse o pagamento dessa forma, procure outra máquina ou tente um método de pagamento alternativo, como Pix.



Outros alertas e como se proteger sempre



Os golpes não param por aí. Trajano menciona que existem golpes como o da biometria facial, onde criminosos pedem para tirar uma foto para supostamente fazer uma biometria e usar para conseguir empréstimos. Além disso, golpes em nome de empresas como Correios e Amazon são frequentes, com links falsos e boletos forjados para "liberar mercadorias".



A máxima é desconfiar de qualquer coisa diferente ou suspeita. Se surgir uma dúvida, a melhor atitude é ligar diretamente para a central da empresa ou instituição financeira. Diante de golpistas que são profissionais em contar histórias realistas, a postura mais segura é dizer não, se posicionar e recusar abordagens que não pareçam de boa-fé.



A vida de muitas pessoas já foi comprometida por essas situações, e o país vive um clima de insegurança e desconfiança. Proteger-se é um ato diário de vigilância e cuidado com suas finanças.



*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal