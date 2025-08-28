Crise no Futebol Brasileiro: Desemprego e planos da CBF agitam os bastidores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O comentarista Ralph de Carvalho trouxe à tona um grave problema do futebol brasileiro: o desemprego precoce de milhares de profissionais. Com o encerramento antecipado de diversas competições, muitos jogadores e membros de comissões técnicas ficam sem ocupação meses antes do fim do ano.

"A gente chega a 2.520 profissionais sem emprego a meses do final do ano do mês de dezembro. Isto aqui 2.520 jogadores e técnicos", afirma Ralph de Carvalho. Ele explica que, especialmente nas Séries C e D, os clubes contratam até a última data de jogos da competição, sem estender os vínculos até o final do ano. Embora os clubes se livrem do pagamento, deixam de faturar, e os jogadores perdem sua fonte de renda.

CBF anuncia mudanças para 2026: Entre expectativas e realidade

O presidente da CBF, Samir Xaud, divulgou planos para o calendário de 2026, visando resolver questões estruturais do futebol nacional, com foco nas Séries C e D.

Entre as mudanças propostas, já está sacramentada a redução do número de datas nos campeonatos estaduais de 16 para 11. Pernambuco, por exemplo, já se adequou, diminuindo o número de clubes participantes de 14 para 8, para se enquadrar no planejamento da CBF.

Outras alterações ainda dependem de aprovação, como:

A alteração no formato da Copa do Brasil.

A troca de duas vagas na fase preliminar da Libertadores por uma vaga direta na fase de grupos.

A ampliação da Série D para 96 clubes, uma sugestão do Conselho Nacional de Clubes, que faria "156 clubes terem calendário anual nas quatro divisões do futebol brasileiro", se ocorrer já em 2026. A ideia de uma quinta divisão (Série E) não foi aceita.

O novo calendário nacional, com as alterações significativas, será divulgado no início de outubro. O formato da Série D com 96 equipes manteria o modelo de mata-mata, já que os clubes menores alegam que pontos corridos gerariam desinteresse por falta de investimento e atração de torcedores.

No entanto, mesmo com o aumento no número de clubes, Ralph de Carvalho é cético quanto à estabilidade profissional: "Aquilo que eu falei agora dos jogadores perderam o emprego no meio do ano, não vai mudar. A competição vai aumentar de tamanho... mas não vai ter garantia de jogo, digamos, mais do que tem hoje." Ele conclui que "a sustentação do profissional de janeiro a dezembro ainda não vai acontecer no futebol brasileiro. Isso é uma coisa profundamente desagradável".

O Caso Central e a Federação Pernambucana

O Central anunciou que buscará na justiça uma vaga no Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2026. Ralph de Carvalho conversou com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que está na CBF no Rio de Janeiro. Segundo o presidente, a CBF agora tem uma política de "mandar para a justiça" os clubes que reclamam, para evitar dores de cabeça.

O dirigente da federação, no entanto, é cético quanto às chances do Central: "Ele disse que aconselhou o Central a entrar na justiça, porque é uma política agora da CBF. Todo clube que chega reclamando manda para a justiça, porque aí não tem dor de cabeça. A CBF não vai se preocupar com ele. É o que a justiça disser". O presidente da Federação acredita que o Central "não vai conseguir lograr êxito", pois a redução para oito clubes foi exigida pela CBF e aprovada pelos próprios clubes em conselhos arbitrais.

Para uma análise completa e detalhada desses e outros assuntos que afetam o futebol nacional, ouça a íntegra da opinião de Ralph de Carvalho.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-28-08/" target="_blank">Comentário de Ralph de Carvalho: Crise no Futebol Brasileiro: Desemprego e planos da CBF agitam os bastidores</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

