Recife lidera capitais do Nordeste em ranking de competitividade, mas cai oito posições no cenário nacional
Ranking do CLP mostra desempenho de municípios; Recife mantém liderança regional, mas enfrenta desafios sociais que pesam no resultado
O desempenho do setor público no Brasil ganhou destaque nesta quarta-feira, com a divulgação da 6ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, promovida pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em evento realizado em Brasília.
O Recife alcançou pelo quinto ano consecutivo a liderança entre as capitais do Nordeste. No entanto, na classificação nacional, caiu oito posições. Já Pernambuco manteve-se na 19ª colocação entre os estados, sem avanços em relação ao ano anterior.
O estudo avalia cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes — um total de 418 municípios em todos os estados e no Distrito Federal —, abrangendo cerca de 60% da população do país.
A análise utiliza dados de fontes como IBGE, PNAD Contínua e Tesouro Nacional, estruturados em três pilares: Sociedade, Instituições e Economia. Entre os indicadores medidos estão acesso e qualidade da saúde e da educação, saneamento, meio ambiente, inovação, capital humano e telecomunicações.
No caso do Recife, o desempenho apresenta contrastes. A capital se destaca em máquina pública, capital humano e economia, mas teve queda puxada pelos indicadores sociais.
Segundo dados do Ministério da Saúde usados pelo ranking, a taxa de mortalidade materna no Recife é de 87,99 por 100 mil nascidos vivos, bem acima dos padrões da OMS e da própria pasta. Em comparação, Goiana, Caruaru, Ipojuca e Carpina registraram mortalidade materna zero, enquanto Jaboatão dos Guararapes apresentou o pior índice do estado, com mais de 153 por 100 mil.
Entre os municípios que se destacaram em Pernambuco estão Goiana, na Zona da Mata, e Araripina, no Sertão, ambos com avanços significativos no pilar de acesso à saúde.