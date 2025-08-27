Recife lidera capitais do Nordeste em ranking de competitividade, mas cai oito posições no cenário nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O desempenho do setor público no Brasil ganhou destaque nesta quarta-feira, com a divulgação da 6ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, promovida pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em evento realizado em Brasília.

O Recife alcançou pelo quinto ano consecutivo a liderança entre as capitais do Nordeste. No entanto, na classificação nacional, caiu oito posições. Já Pernambuco manteve-se na 19ª colocação entre os estados, sem avanços em relação ao ano anterior.

O estudo avalia cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes — um total de 418 municípios em todos os estados e no Distrito Federal —, abrangendo cerca de 60% da população do país.

A análise utiliza dados de fontes como IBGE, PNAD Contínua e Tesouro Nacional, estruturados em três pilares: Sociedade, Instituições e Economia. Entre os indicadores medidos estão acesso e qualidade da saúde e da educação, saneamento, meio ambiente, inovação, capital humano e telecomunicações.

No caso do Recife, o desempenho apresenta contrastes. A capital se destaca em máquina pública, capital humano e economia, mas teve queda puxada pelos indicadores sociais.

Segundo dados do Ministério da Saúde usados pelo ranking, a taxa de mortalidade materna no Recife é de 87,99 por 100 mil nascidos vivos, bem acima dos padrões da OMS e da própria pasta. Em comparação, Goiana, Caruaru, Ipojuca e Carpina registraram mortalidade materna zero, enquanto Jaboatão dos Guararapes apresentou o pior índice do estado, com mais de 153 por 100 mil.

Entre os municípios que se destacaram em Pernambuco estão Goiana, na Zona da Mata, e Araripina, no Sertão, ambos com avanços significativos no pilar de acesso à saúde.