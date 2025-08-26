Contas Públicas: Transparência, Fiscalização e Gestão Fiscal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: Fundamentais para a transparência e gestão fiscal de um país, estado ou município, as contas públicas são registradas como forma de acompanhar as transações financeiras realizadas pelos gestores em todas as esferas do poder público.

No debate desta quinta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para saber como é realizada a fiscalização das finanças públicas, a eficiência do setores responsáveis e as regras previstas a serem cumpridas.

Participam o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), Valdecir Pascoal, o procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), Cristiano Pimentel, e o doutor em Economia, professor titular da UFPE, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e sócio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, Jorge Jatobá.