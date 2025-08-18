Valdecir Pascoal: Direito Financeiro, do analógico ao digital
Se os "fenômenos financeiros" já estavam em "rebelião" contra a ausência de normas gerais, o desafio agora é ainda maior: adaptar-se à era digital
Clique aqui e escute a matéria
O Direito Financeiro, ramo clássico da ciência jurídica, responsável por disciplinar a Atividade Financeira do Estado — arrecadação de receitas, realização de despesas, endividamento público, orçamento e controle da gestão — vive mais um momento decisivo na era digital, mesmo sem ter superado todos os desafios “analógicos” advindos do século 20.
A Carta de 1988 instituiu um verdadeiro Direito Financeiro Constitucional, com inúmeros dispositivos dedicados à matéria. Passadas mais de três décadas, contudo, o Congresso ainda não aprovou a Lei Complementar prevista para disciplinar as suas normas gerais. A antiga Lei 4.320/64, embora recepcionada, não é suficiente para dar conta das inovações constitucionais, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o papel ampliado dos Tribunais de Contas. As lacunas vêm sendo preenchidas, sem a devida segurança jurídica, por LDOs anuais e portarias federais — uma espécie de gambiarra normativa. Houve avanços, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (2000) e o Arcabouço Fiscal (2023), mas essas normas tratam de temas específicos, e não da espinha dorsal das finanças públicas.
Ora, se os “fenômenos financeiros” já estavam em “rebelião” contra a ausência de normas gerais, o desafio agora é ainda maior: adaptar-se à lógica exponencial da era digital. Com o avanço de tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial (IA), os modelos automatizados de gestão baseados em algoritmos, o blockchain (um tipo de registro digital descentralizado e imutável) e moedas digitais, torna-se urgente repensar os próprios fundamentos da atividade financeira estatal. Como reorganizar o ciclo orçamentário tradicional anual em um mundo que opera em tempo real? Como garantir a credibilidade fiscal quando moeda e contrato passam a ser reprogramáveis em código?
Vivemos, parafraseando Aldous Huxley, não mais um Admirável Mundo Novo, mas um Desafiador Mundo Digital, em que até a noção de soberania fiscal e monetária parece flutuar. A ascensão de criptomoedas privadas, contratos inteligentes (smart contracts), ativos tokenizados (tokenização é a transformação de bens ou direitos em representações digitais seguras e fracionáveis) e moedas digitais estatais (CBDCs) impõe desafios inéditos ao Direito Financeiro.
No Brasil, o projeto do Banco Central com o Drex — nossa moeda digital oficial — promete eficiência, rastreabilidade e inclusão. Mas talvez a experiência mais bem-sucedida seja o Pix. Criado em 2020, esse sistema público de pagamentos instantâneos já é usado por 93% dos adultos brasileiros. Para o Prêmio Nobel Paul Krugman, o Pix entrega o que as criptomoedas prometeram — mas nunca cumpriram: baixos custos, segurança e ampla inclusão financeira. Diz Krugman: “O Pix está substituindo dinheiro físico e cartões. Enquanto os EUA resistem à inovação por interesses corporativos e ideológicos, o Brasil talvez tenha inventado o futuro do dinheiro.” O economista Anh H. Le, do think tank saudita KAPSARC, também aponta que moedas digitais estatais podem reduzir a dependência de endividamento externo, reforçando a credibilidade fiscal e monetária dos países emergentes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mas os riscos também são evidentes. Criptomoedas privadas, marcadas pela volatilidade e anonimato, ameaçam a arrecadação, a soberania monetária e a integridade do sistema financeiro. Há registros de negociações privadas com criptoativos que escapam do radar do fisco e da legislação orçamentária. Na instigante tese “O Estado Fintech”, o jurista Renan Costa afirma que o Estado está se tornando uma plataforma digital, enquanto o Direito Financeiro — concebido para um Estado burocrático e analógico — precisa ser redesenhado. Ele propõe uma reforma em três dimensões: tecnológica (normatizar algoritmos e plataformas), democrática (fortalecer os controles institucionais) e social (assegurar inclusão e justiça fiscal).
E é nesse cenário que os Tribunais de Contas ganham novo protagonismo. Cabe a eles desenvolver novas metodologias de auditoria digital, capazes de acompanhar operações em blockchain, validar contratos automatizados e examinar algoritmos públicos, valendo-se, para tanto, de ferramentas seguras de IA. Isso exigirá formação técnica, análise de riscos, articulação interinstitucional e sensibilidade ética.
Aos legisladores, impõe-se a tarefa de alçar o Direito Financeiro a esse novo patamar, com a aprovação, ainda que tardia, da Lei Complementar de Finanças Públicas — consolidando o que está disperso, regulamentando institutos constitucionais surgidos na CF-88 e preparando o terreno para os novos fenômenos digitais.
O desafio maior, no entanto, é manter a essência do Direito Financeiro — proteger o bem comum, assegurar o equilíbrio fiscal e garantir a legalidade e a efetividade das políticas públicas — mesmo quando a forma de exercê-lo muda radicalmente. A inovação é inevitável. Se bem utilizada, ela pode garantir conformidade e ampliar a eficiência. Mas não há inovação legítima sem levar em conta o objetivo constitucional fundamental da redução das desigualdades, nem a eficiências em justiça.
Valdecir Pascoal – Presidente do TCE-PE