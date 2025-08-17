Diálogo pela paz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Clique aqui e escute a matéria

Dentre as diversas interpretações a partir do encontro de cúpula cercado por expectativas, entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, certamente a mais realista indica a supremacia política do russo, há quase 20 anos no poder. Recebido com tapete vermelho em território norte-americano, no Alasca, Putin não demonstrou ceder um milímetro em suas pretensões de conquista da Ucrânia. E ainda posou de líder ciente das lições da história, com aparente disposição para restaurar parceria – sobretudo econômica – com a Casa Branca. “Consideramos a nação ucraniana como irmã e queremos que isso aconteça novamente. O conflito é uma tragédia para nós”, declarou Putin. Sem muito a acrescentar após os afagos diplomáticos, Trump falou pouco, fez cara de admiração e deixou o palco do anúncio que não houve, cantando vitória inexistente.

Mas mesmo o pragmatismo de Moscou, que bombardeia sem dó a nação-irmã, dá margem a um olhar otimista. Até pelos desdobramentos vislumbrados de novas conversas, envolvendo o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e lideranças da Europa, preocupadas com o conflito prolongado na vizinhança. A montagem do evento parecia indicar algum anúncio histórico, mas se resumiu à troca de cordialidades entre os nomes por trás de duas das maiores potências mundiais, que já protagonizaram, há poucas décadas, a chamada Guerra Fria de ameaças de uso de seus arsenais nucleares. Ainda que se possa questionar os dois presidentes e seus governos de viés totalitário, e temer o futuro do mundo resultante de suas visões e atos, a mera disposição de Putin e Trump para o diálogo, é digna de nota. E só não é digna de aplauso porque não deu em nada, por enquanto.

Sim, a indefinição continua, mas o avanço do diálogo é promissor. Resta saber qual seria a concessão de Putin num eventual acordo de paz, objetivo comum expresso por Trump e Zelenski depois da esperança congelada no Alasca. Ou se a simples suspensão dos ataques serviria aos ucranianos como vantagem suficiente para aceitar um acordo, em troca de perda territorial, o que o presidente ucraniano afirma, sempre, que não ocorrerá. Caso os termos russos sejam endossados por Washington e engolidos por Zelenski, a vitória de Putin seria completa. Com o acréscimo de enorme sombra de insegurança sobre a Europa.

“A melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que poria fim à guerra, e não a um mero cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta”, escreveu Donald Trump em sua rede social, que chegou a se referir à guerra como “matança”. O presidente da Ucrânia é esperado nos próximos dias em solo norte-americano, na continuação do diálogo que pode culminar em um encontro com Putin, para selar o acordo que pode dar uma chance à paz.

