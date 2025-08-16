fechar
Editorial | Notícia

Atrás do prejuízo

Único do país com índice de desempregados acima de 10%, o nosso estado segue em busca de melhores condições para o crescimento econômico

Por JC Publicado em 16/08/2025 às 0:00
Encontro entre Putin e Trump tem afagos do russo ao presidente americano e tom otimista do republicano
Encontro entre Putin e Trump tem afagos do russo ao presidente americano e tom otimista do republicano - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou números animadores a respeito da retomada da criação de empregos no país. De acordo com os novos dados, em 18 das 27 unidades da federação houve recuo do desemprego, ou seja, a economia reage com a geração de postos de trabalho, elevando a distribuição de renda e melhorando a qualidade de vida da população. A média nacional no segundo trimestre foi de 5,8%, a menor registrada desde 2012. Para chegar na média, a estatística variou do menor índice de desemprego, em Santa Catarina, com apenas 2,2%, ao maior – infelizmente, em Pernambuco, que apontou 10,4% de desempregados no período.
A tendência de recuperação fez com que 12 estados apresentassem o menor desemprego em suas séries históricas, a exemplo de Minas Gerais (4%) e São Paulo (5,1%), mas também do Rio Grande do Norte (7,5%) e da Paraíba (7%). Nota-se que não se trata, portanto, de fenômeno restrito à região mais rica, encontrando bons desempenhos no Nordeste. Até mesmo em Pernambuco: o índice anual de desemprego foi de 15,9% em 2022, de 13,4% em 2023, chegando a 10,8% em 2024, menor taxa desde 2015. O problema é que o desemprego no estado era – e continua sendo – muito alto.
De maneira geral, um fator cuja constatação repete a importância de políticas públicas inclusivas, é que a educação importa: o desemprego foi mais alto as pessoas com ensino médio incompleto ficaram em maior número relativo de desemprego (9,4%) do que as que possuem ensino superior completo (3,2%). O desemprego de longo prazo no país vem diminuindo, e o rendimento médio dos brasileiros, aumentando, embora ainda seja menor que R$ 3,5 mil, cerca de metade do valor indicado por pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) como o salário mínimo necessário para o último mês de junho.
Em Pernambuco, o segundo trimestre de 2025 significa leve alta em relação ao último trimestre de 2024, quando o desemprego estava no patamar de 10,2%, menor taxa trimestral em uma década. O rumo das políticas publicadas em execução pelo governo estadual, para se manter na direção da geração de postos de trabalho, pode precisar de avanços estruturais que não se alcança rapidamente. E depende, quase sempre, de altos e contínuos montantes de investimento. Foi o que se viu em Pernambuco durante o boom dos empregos da Refinaria Abreu e Lima. Mas ao invés de um único empreendimento de porte, os pernambucanos aguardam a abertura de oportunidades variadas, em todas as regiões e polos regionais, a partir de melhores condições estruturais espalhadas pelo território – ou que façam a sua integração.
Enquanto corre atrás do prejuízo no desemprego que vem de longe, o estado se defronta com uma ameaça de fora – o tarifaço aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Mesmo que não represente percentual expressivo da economia pernambucana, o tarifaço incide sobre setores estratégicos, como a fruticultura do Vale do São Francisco, e a tradicional produção de açúcar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Voz do Leitor, 15/08: Vandalismo no centro do Recife
PICHAÇÃO

Voz do Leitor, 15/08: Vandalismo no centro do Recife
Claudionor Alves: Santa Casa do Recife: filantropia, gestão e o compromisso de cuidar de vidas
OPINIÃO

Claudionor Alves: Santa Casa do Recife: filantropia, gestão e o compromisso de cuidar de vidas

Compartilhe

Tags