Voz do Leitor, 15/08: Vandalismo no centro do Recife

Vandalismo no centro do Recife

Faço o mais veemente apelo ao prefeito do Recife, João Campos, para que mande com urgência efetuar a restauração do mural do artista Francisco Brennand. A obra que foi feita no prédio da antiga loja Viana Leal, é o puro suco da falta de zelo do poder público com seu patrimônio material e imaterial. A pergunta que paira no ar sem resposta é uma só: por qual motivo as câmeras de vídeo monitoramento que conseguem identificar uma placa minúscula de motocicleta, não conseguem flagrar e coibir esses tipos de crimes ao nosso patrimônio? Com a palavra o Sr. João Campos.

Fábio Júnior, por e-mail

Metrô do Recife sucateado

Utilizo o metrô do Recife todos os dias para ir trabalhar. Pego na estação Aeroporto até a estação Joana Bezerra, fazendo o caminho inverso no retorno para casa. E não há uma semana sequer que não tenha algum tipo de problema no metrô. Os passageiros utilizam o transporte público já contando com os imprevistos que podem ocorrer nessa rotina de mobilidade. Sem falar no total desconforto dentro dos vagões, sem lotados, sujos e sem ventilação adequada. Sou contra a privatização de órgãos estatais, mas do jeito que está, o metrô do Recife se encontra completamente inviável.

Camila Amorim, via redes sociais

Combate à violência em Pernambuco

Nesta semana, mais de 2 mil policiais militares se formaram e estão aptos para atuarem nas ruas de Pernambuco. Garanto que, se 30% desses praças fossem colocados para trabalharem estrategicamente no centro do Recife, no sítio histórico de Olinda, em Jaboatão dos Guararapes, no Cabo de Santo Agostinho e em Porto de Galinhas, inibiria bastante a ação dos assaltantes, além de começar a desarticular o tráfico de drogas que domina o Litoral Sul do Estado. Governadora, cobre da Secretaria de Defesa Social a utilização correta desses novos policiais militares. Não adianta formar esses profissionais, se não os colocam para combater a criminalidade. Os pernambucanos já não aguentam mais tanta violência.

Antônio Coimbra, por e-mail

Ajuste no tempo do semáforo na Rua Carneiro Vilela

A colocação de um semáforo na esquina das Ruas 48 e Carneiro Vilela, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, após sugestão dada por um leitor nessa importante coluna, foi muito acertada. Afinal, nesse cruzamento, havia muitos acidentes e os motoristas encontravam dificuldades para passar pelo local. Contudo, não há nada que seja bom suficiente que não possa melhorar; por isso, gostaria de solicitar à CTTU que possa rever o tempo que o semáforo fica aberto para os carros que seguem pela Rua Carneiro Vilela. Moro no Rosarinho e utilizo essa via para fugir do congestionamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva, mas diante de apenas 20 segundos de semáforo aberto, os carros estão se aglomerando na Carneiro Vilela e chegando à Rua Conselheiro Portela, pois não há tempo suficiente para passar nem 6 veículos. Seria necessário, no mínimo, 40 segundos para escoar uma boa quantidade de carros e melhorar a mobilidade do local, principalmente entre às 11h e 13h (horário que os pais buscam os filhos nas escolas pelas imediações) e das 17h às 19h (quando as pessoas retornam para casa após o trabalho). Nesses dois horários, o fluxo de carros na Rua 48 é bem menor e o semáforo não precisaria ficar aberto por cerca de 1 minuto e meio, enquanto que a Carneiro Vilela fica congestionada. Então, sugiro que a CTTU reveja o tempo do semáforo nesses horários específicos, pois uma coisa boa que foi implementada para melhorar o trânsito, pode ficar ainda melhor se promoverem esses ajustes.

Carolina Reis, por e-mail

Sport busca reação na Série A

Se dependesse apenas da torcida do Sport, o time não cairia nunca para a Série B. Para o confronto de sábado (16), contra o São Paulo, os rubro-negros já compraram mais de 15 mil ingressos - estarei lá também - e prometem lotar a Ilha do Retiro para empurrar a equipe em busca da segunda vitória no Brasileirão e manter a esperança de escapar do rebaixamento. É aproveitar que o São Paulo deve vir com o time misto ou reserva para sair de campo com os três pontos.

Lucas Holanda, por e-mail