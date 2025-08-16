Voz do Leitor, 16/08: Câmera de fiscalização de velocidade atrás de arbustos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitor da coluna contesta o fato de o equipamento da CTTU, na descida do viaduto do Forte de Cinco de Pontas, não ficar visível para os motoristas

Câmera de fiscalização de velocidade atrás de arbustos

A que nível chegou a Prefeitura do Recife e a CTTU. Colocaram, no mês passado, essa fiscalização eletrônica na descida do viaduto do Forte de Cinco de Pontas. Não é para segurança de todos os motoristas, mas sim para captar verba para o município. A câmara fica escondida, propositadamente, atrás de uns arbustos. E a placa com o limite de velocidade, ao invés de estar posicionada antes da câmera, foi colocada depois.

Wilson Vieira, por e-mail

Câmera de fiscalização de velocidade atrás de arbustos - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Adultização

Muitas pessoas ficaram indignadas com o uso de menores em ambientes adultos, também chamado de adultização, por parte de um influenciador. No entanto, não é de hoje que essa adultização acontece. Quem não se lembra, tempos atrás, da 'dancinha da garrafa', música (extremamente erótica) famosa tocada por um grupo baiano, onde crianças participavam de apresentações em programas de TV dançando exatamente igual ao grupo? Mas tudo no Brasil é assim: só se toma providências depois do fato que chama atenção da sociedade. Espero que se faça justiça puna os envolvidos.

Marco Wanderley, por e-mail

Banalização da morte

Estamos vivendo tempos tenebrosos, onde tirar a vida humana se tornou banalidade. É de causar perplexidade ver todos os dias mortes por motivos fúteis, e não é só aqui em Pernambuco, mas em todo País. Esse caso da morte de um gari, em Belo Horizonte, que foi assassinado por um empresário insatisfeito pelo fato de o caminhão da coleta de lixo estar atrapalhando a passagem do seu veículo, é revoltante. Sem falar no crescimento de casos de tentativas de feminicídio. Esses criminosos precisam ser punidos com rigor para que sirvam de exemplo e intimidem outros de praticarem tais crimes.

Débora Cardoso, por e-mail

Crianças sem creches

Mais uma dívida social irreparável deste nosso Brasil. Como demonstra o estudo de Todos pela Educação, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad-c) e do Censo Escolar, infelizmente, se apura que 2,3 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches, por falta de escolas infantis. Mais triste ainda é saber que 28% das crianças de famílias entre as 20% mais pobres do País, estão fora das creches por falta de vagas ou que moram distantes e sem transporte. Em 2024, somente 41,2% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam creches, quando a meta estabelecida era de 50%. Planos e promessas de governos são abundantes para corrigir essa grave lacuna. Porém, estão cobertos de demagogias, até porque a nossa classe política vive de engabelar a população.

Paulo Panossian, por e-mail

Policiais nas ruas

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, deveriam esclarecer à população pernambucana quantos dos 2.299 soldados formados nesta semana ficarão à disposição dos poderes Legislativo e Judiciário. Afinal, ao meu ver, esses policiais militares deveriam estar nas ruas dando segurança à população, e não somente às autoridades.

Sérgio Cunha, por e-mail

Futebol pernambucano

Esse final de semana promete para os times pernambucanos. Depois da rodada passada positiva e repleta de vitórias, torço para que a história possa se repetir novamente. Neste sábado (16), o Sport recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro, pela Série A. No mesmo dia, pelas oitavas de final da Série D, o Central encara o Maranhão, fora de casa. No domingo (17), será a vez do Náutico receber o Anápolis, nos Aflitos, pela Série C. Já na segunda-feira (18), o Santa Cruz entra em campo para mais uma decisão na Série D, recebendo o Altos, na Arena de Pernambuco. Independente do meu time de coração, torço para que as equipes pernambucanas voltem a figurar na elite do futebol brasileiro.

Pedro Alves, por e-mail