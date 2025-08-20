Vapes e cigarros: entenda como saúde mental e física de adolescentes é afetada com uso dos produtos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um recente levantamento nacional sobre álcool e drogas acende um sinal de alerta ao revelar que 8,7% dos adolescentes brasileiros entre 14 e 17 anos consumiram vapes no último ano. Mais preocupante ainda, um estudo publicado no periódico científico Plus Mental Health aponta uma ligação direta entre o uso de cigarros eletrônicos e convencionais e o aumento do risco de transtornos mentais, como depressão e ansiedade, em adolescentes. Mas, afinal, qual é o impacto real desses dispositivos no organismo em desenvolvimento dos jovens?

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/age-kevin-paes-20-08/" target="_blank">Vapes e cigarros: entenda como saúde mental e física de adolescentes são afetadas com uso dos produtos</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Os impactos no organismo jovem

As estatísticas são alarmantes e demonstram uma clara correlação entre o tabagismo e a saúde mental. Para aqueles que fumam o cigarro comum, a taxa de sintomas de depressão é de 35%, e de ansiedade, 38%. No entanto, entre os usuários do cigarro eletrônico (vape), esses números sobem para 36% para depressão e 40,5% para ansiedade. A situação é ainda mais grave para quem utiliza ambos os tipos de cigarro: 43,5% deles apresentam sintomas de depressão e 42,5% de ansiedade. Esses dados são quase o dobro dos não fumantes, que registram 21,8% de depressão e 26,4% de ansiedade.

Esses resultados foram obtidos a partir da avaliação de dados coletados entre 2021 e 2023 em uma pesquisa nacional com 60.000 estudantes do ensino fundamental e médio, que incluía perguntas sobre hábitos de tabagismo e transtornos depressivos e ansiosos.

Apesar de serem percebidos como mais seguros e atrativos pelos jovens, o que impulsiona o consumo, os vapes estão longe de serem inofensivos. Além da nicotina, uma substância altamente viciante, os líquidos utilizados nesses dispositivos podem conter metais pesados, compostos cancerígenos e outras substâncias irritantes para o sistema respiratório. O uso frequente pode levar a sérias consequências físicas, como:

• Inflamações pulmonares

• Crises de falta de ar

• Prejuízo da capacidade física, especialmente em adolescentes em fase de desenvolvimento

Um dos maiores perigos do cigarro eletrônico reside em sua aparência moderna e seus sabores adocicados, que mascaram a sensação de estar fumando, facilitando o uso excessivo e aumentando exponencialmente o risco de dependência. Uma vez desenvolvida a dependência, a nicotina pode comprometer o desenvolvimento cerebral, afetar a regulação do humor e causar prejuízos significativos à memória e à função cognitiva.

Diante desse cenário, órgãos de saúde reforçam a importância de ações educativas e de prevenção nas escolas e em casa, visando proteger a saúde dos jovens.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional