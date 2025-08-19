Cera de ouvido: vilã ou aliada da saúde auditiva? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O cotonete é um hábito comum, mas a verdade é que a cera de ouvido é essencial para a nossa proteção e autolimpeza. Entenda se você deve removê-la

Você sabia que aquela substância que muitas vezes consideramos anti-higiênica e tentamos remover a todo custo, a cera de ouvido, é na verdade uma poderosa aliada da sua saúde auditiva? Embora o uso do cotonete seja bastante comum para retirar o que incomoda, a cera cumpre funções importantes e essenciais para o bom funcionamento dos nossos ouvidos.

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-a-gente-explica-radio-livre-19-08/" target="_blank">Cera de ouvido: vilã ou aliada da saúde auditiva? Entenda</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



Afinal, o que é cera de ouvido e como ela se forma?



Conhecida também como cerume, a cera de ouvido é formada no ouvido externo, que é composto pelo pavilhão auricular (a parte visível da orelha) e pelo conduto auditivo, o canal que se estende até o tímpano.

Esta substância não é simplesmente "sujeira". Ela é o resultado de uma combinação de fatores:



• Secreções: Provenientes das glândulas ceruminosas e sebáceas, localizadas na parte mais central do canal.

• Resíduos: Misturadas a pele descamada, resíduos de pelos da região, poeira e outros detritos.

As Funções Essenciais da Cera de Ouvido

Longe de ser apenas um incômodo, a cera de ouvido é uma substância protetora vital para o nosso sistema auditivo. Suas funções incluem:

• Bloqueio de Corpos Estranhos: Atua como uma barreira física, impedindo que poeira, detritos e outros corpos estranhos capazes de machucar o canal cheguem ao tímpano.

• Lubrificação: Mantém a lubrificação do canal auditivo, evitando a descamação exagerada da pele.

• Barreira Contra Água: Impede que a água entre profundamente no ouvido, protegendo estruturas internas.

• Proteção Antimicrobiana: Age contra microrganismos como bactérias e fungos, prevenindo infecções na área.



Quando a cera se torna um problema?



Normalmente, nossos ouvidos possuem um sistema de autolimpeza, onde a cera se move naturalmente para fora do canal e é eliminada. Isso significa que, na maioria das vezes, o uso de cotonetes é dispensável.

No entanto, em algumas situações, pode ocorrer um acúmulo exagerado de cerume, que pode prejudicar a audição ou causar desconfortos. Fatores que propiciam esse acúmulo incluem:



• Predisposição genética.

• Obstrução ou estreitamento do canal devido a doenças.

• Alterações na hidratação da região por causa da idade ou problemas de pele, que intensificam a descamação e aumentam o volume.

• Uso constante de fones de ouvido e aparelhos auditivos, que dificultam a saída natural da cera do conduto.

Os sintomas de acúmulo excessivo podem ser: coceira, sensação de ouvido entupido, zumbido e até dor.

O Perigo do Cotonete e a Autolimpeza Natural

É fundamental entender que o uso de hastes flexíveis (cotonetes) para limpar o ouvido interno é contraindicado. Ao invés de remover a cera, o cotonete pode:

• Empurrar a cera mais profundamente no canal, piorando a sensação de ouvido tampado.

• Causar a perfuração do tímpano, uma lesão grave que pode afetar a audição.

• Remover a cera em excesso, deixando todo o sistema auditivo desprotegido contra infecções e detritos.



O correto é limpar apenas a parte externa da orelha com um tecido limpo, gaze ou círculos de algodão.

Se você sentir que a quantidade de cerume está exagerada e causando desconforto, dor ou dificuldade de audição, o mais prudente é procurar um otorrinolaringologista. O profissional poderá fazer uma avaliação e realizar a retirada apropriada da cera, seja por lavagem, aspiração ou sucção. Em alguns casos, gotas específicas podem ser prescritas para amolecer a cera antes do procedimento.



Lembre-se: seus ouvidos são capazes de se autogerenciar! Confie no processo natural e cuide da sua audição de forma segura

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional