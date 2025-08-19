Cera de ouvido: vilã ou aliada da saúde auditiva? Entenda
O cotonete é um hábito comum, mas a verdade é que a cera de ouvido é essencial para a nossa proteção e autolimpeza. Entenda se você deve removê-la
Você sabia que aquela substância que muitas vezes consideramos anti-higiênica e tentamos remover a todo custo, a cera de ouvido, é na verdade uma poderosa aliada da sua saúde auditiva? Embora o uso do cotonete seja bastante comum para retirar o que incomoda, a cera cumpre funções importantes e essenciais para o bom funcionamento dos nossos ouvidos.
Afinal, o que é cera de ouvido e como ela se forma?
Conhecida também como cerume, a cera de ouvido é formada no ouvido externo, que é composto pelo pavilhão auricular (a parte visível da orelha) e pelo conduto auditivo, o canal que se estende até o tímpano.
Esta substância não é simplesmente "sujeira". Ela é o resultado de uma combinação de fatores:
• Secreções: Provenientes das glândulas ceruminosas e sebáceas, localizadas na parte mais central do canal.
• Resíduos: Misturadas a pele descamada, resíduos de pelos da região, poeira e outros detritos.
As Funções Essenciais da Cera de Ouvido
Longe de ser apenas um incômodo, a cera de ouvido é uma substância protetora vital para o nosso sistema auditivo. Suas funções incluem:
• Bloqueio de Corpos Estranhos: Atua como uma barreira física, impedindo que poeira, detritos e outros corpos estranhos capazes de machucar o canal cheguem ao tímpano.
• Lubrificação: Mantém a lubrificação do canal auditivo, evitando a descamação exagerada da pele.
• Barreira Contra Água: Impede que a água entre profundamente no ouvido, protegendo estruturas internas.
• Proteção Antimicrobiana: Age contra microrganismos como bactérias e fungos, prevenindo infecções na área.
Quando a cera se torna um problema?
Normalmente, nossos ouvidos possuem um sistema de autolimpeza, onde a cera se move naturalmente para fora do canal e é eliminada. Isso significa que, na maioria das vezes, o uso de cotonetes é dispensável.
No entanto, em algumas situações, pode ocorrer um acúmulo exagerado de cerume, que pode prejudicar a audição ou causar desconfortos. Fatores que propiciam esse acúmulo incluem:
• Predisposição genética.
• Obstrução ou estreitamento do canal devido a doenças.
• Alterações na hidratação da região por causa da idade ou problemas de pele, que intensificam a descamação e aumentam o volume.
• Uso constante de fones de ouvido e aparelhos auditivos, que dificultam a saída natural da cera do conduto.
Os sintomas de acúmulo excessivo podem ser: coceira, sensação de ouvido entupido, zumbido e até dor.
O Perigo do Cotonete e a Autolimpeza Natural
É fundamental entender que o uso de hastes flexíveis (cotonetes) para limpar o ouvido interno é contraindicado. Ao invés de remover a cera, o cotonete pode:
• Empurrar a cera mais profundamente no canal, piorando a sensação de ouvido tampado.
• Causar a perfuração do tímpano, uma lesão grave que pode afetar a audição.
• Remover a cera em excesso, deixando todo o sistema auditivo desprotegido contra infecções e detritos.
O correto é limpar apenas a parte externa da orelha com um tecido limpo, gaze ou círculos de algodão.
Se você sentir que a quantidade de cerume está exagerada e causando desconforto, dor ou dificuldade de audição, o mais prudente é procurar um otorrinolaringologista. O profissional poderá fazer uma avaliação e realizar a retirada apropriada da cera, seja por lavagem, aspiração ou sucção. Em alguns casos, gotas específicas podem ser prescritas para amolecer a cera antes do procedimento.
Lembre-se: seus ouvidos são capazes de se autogerenciar! Confie no processo natural e cuide da sua audição de forma segura
