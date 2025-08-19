fechar
noticias | Notícia

Fim da Escala 6x1: Congresso Debate Novas Jornadas de Trabalho

A advogada Isabela Lins, do 'Tá no Seu Direito', detalha as propostas 4x3 e 5x2, compara Brasil a outros países e fala sobre irredutibilidade salarial

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 19/08/2025 às 17:47 | Atualizado em 19/08/2025 às 17:48
A C&acirc;mara discute o fim da escala 6x1; a advogada Isabela Lins analisa propostas de novas jornadas e compara o Brasil a outros pa&iacute;ses.
A Câmara discute o fim da escala 6x1; a advogada Isabela Lins analisa propostas de novas jornadas e compara o Brasil a outros países. - Freepik

A Câmara dos Deputados abriu discussões sobre o fim da tradicional escala 6x1 e a possibilidade de adotar novos modelos de jornada. A advogada trabalhista Isabela Lins, no programa 'Tá no Seu Direito', detalhou as propostas em entrevista à Rádio Jornal e comparou a realidade brasileira com a de outros países.

Propostas em debate

A subcomissão, presidida pela deputada Érica Hilton, deve produzir um relatório que servirá de base para um projeto de lei. Entre as propostas em análise, destacam-se:

Modelo 4x3: prevê jornada de 36 horas semanais, com quatro dias de trabalho e três de descanso. Para Isabela Lins, é uma ideia “mais teórica e até utópica” diante da realidade atual do país, já que representaria uma redução de quase 10 horas por semana.

Modelo 5x2: mantém jornada de 40 horas semanais, distribuídas em cinco dias de trabalho e dois de descanso, não necessariamente no sábado e domingo. Essa opção é considerada pela advogada como “mais realista” e capaz de trazer “mais qualidade de vida para o trabalhador”.

Lins enfatizou que, apesar da resistência de grandes empresas, é preciso priorizar o bem-estar do trabalhador diante da “epidemia de problemas de saúde mental” nas corporações.

Brasil e o cenário internacional

Segundo a especialista, o Brasil trabalha mais que muitos países desenvolvidos. “Existe o mito de que o brasileiro trabalha pouco, mas quando comparamos com Alemanha, Espanha, Portugal e Itália, vemos o contrário. Estamos trabalhando mais, adoecendo mais e produzindo menos”, avaliou.

Enquanto países como Alemanha e Espanha registram jornadas médias de 37 a 38 horas semanais, o Brasil ultrapassa 44 horas na escala 6x1.

Aprovação e irredutibilidade salarial

Isabela Lins reconheceu que a tramitação é complexa e as discussões ainda estão em fase inicial. “Do meu ponto de vista, ainda está muito cedo. É um embate natural entre partidos que defendem o empresariado e os que priorizam a qualidade de vida do trabalhador”, afirmou.

Ela esclareceu ainda que, caso a jornada seja reduzida, não há risco de corte nos salários. A Constituição garante a irredutibilidade salarial, ou seja, o salário deve ser mantido mesmo com menos horas de trabalho. “O objetivo é trabalhar menos e melhor, sem perda para o trabalhador”, concluiu.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para uma análise mais aprofundada e todos os detalhes sobre o futuro da jornada de trabalho no Brasil, acesse o episódio completo do 'Tá no Seu Direito' no programa "Balanço de Notícias" da Rádio Jornal.

 

Leia também

Sessão solene na Câmara celebra legado de Miguel Arraes, 20 anos após sua morte
HOMENAGEM

Sessão solene na Câmara celebra legado de Miguel Arraes, 20 anos após sua morte
Após denúncia viral do youtuber Felca, Câmara pautará projetos de proteção a crianças na internet
ADULTIZAÇÃO

Após denúncia viral do youtuber Felca, Câmara pautará projetos de proteção a crianças na internet

Compartilhe

Tags