Sessão solene na Câmara celebra legado de Miguel Arraes, 20 anos após sua morte

Em sessão solene realizada nesta quarta-feira (13), na Câmara dos Deputados, o ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes foi homenageado por ocasião dos 20 anos de sua morte. Reconhecido como uma das maiores lideranças políticas progressistas do Brasil, Arraes teve sua trajetória relembrada por parlamentares, ministros, familiares e militantes.

A homenagem foi proposta pela deputada federal Maria Arraes (SD/PE), neta do ex-governador, e contou com a presença de filhos, netos, bisnetos e diversas autoridades, como os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e senadores pernambucanos.

Durante a sessão, Maria Arraes destacou que muitas de suas memórias sobre o avô vêm das histórias contadas pelo povo pernambucano. “Quis o destino que eu, depois de adulta, descobrisse um novo tipo de lembrança: uma lembrança que não é minha, é do povo. Rodar o estado de Pernambuco é como ler um livro sobre vovô. Cada região, cada município, cada feira, é um capítulo diferente. São testemunhos vivos de que sua obra permanece”, afirmou.

A deputada também lembrou que a data marca não apenas os 20 anos do falecimento de Miguel Arraes, mas também os 11 anos das mortes de seu primo Eduardo Campos e de seu tio Augusto (Percol), ex-assessor de Campos — reforçando a importância da memória política de sua família para o país.

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA), coautora da homenagem, destacou o legado de firmeza ideológica e defesa da soberania nacional deixado por Arraes.“Ele cumpria o que falava, batia contra as privatizações e nunca deixou de levantar a bandeira da soberania do nosso país.”

Já o senador Humberto Costa (PT-PE) relembrou a postura firme de Arraes diante do golpe de 1964. “Os militares lhe ofereceram a alternativa de renunciar, e ele disse que não, porque havia sido eleito pelo povo e não trairia o povo de Pernambuco.”

João Campos, bisneto de Arraes e atual prefeito do Recife, destacou a importância de seu legado para as novas gerações.“Que a gente possa ter no nosso coração e na nossa prática a vida de Miguel Arraes como um farol", disse.

Ao fim da solenidade, , os presentes participaram do descerramento da placa que oficializa a mudança do nome da sala do Colégio de Líderes para Sala de Líderes Miguel Arraes, também por iniciativa da deputada Maria Arraes, em mais um gesto simbólico de reconhecimento à sua contribuição para a política nacional.

Participaram da cerimônia, o ministro de Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho (Republicanos-Pe), os senadores Fernando Dueire (MDB-PE) e Teresa Leitão (PT-PE); o deputado federal Pedro Campos; a ex-deputada Marília Arraes; além de outros políticos, familiares e militantes.

