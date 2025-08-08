Instituto Iputinga lança oficina de rimas e promove a 7ª Batalha do Casarão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa busca transformar jovens e valorizar vivências periféricas através do hip hop, oferecendo expressão e cidadania em evento com shows e mais

*Com informações do repórter Thales Alencar, da Rádio Jornal*

O Instituto Iputinga Sociocultural, localizado na Zona Oeste do Recife, dá um importante passo neste sábado com o início de uma oficina de rimas para jovens. Esta ação integra a programação da Sétima Batalha do Casarão, evento que promete movimentar a comunidade e arredores, utilizando a cultura hip hop como ferramenta de transformação social.

Oficina de Rimas: Talentos em Construção

A oficina será ministrada pela rapper Lety, artista reconhecida nas batalhas de rima do Recife. Destinada a crianças de 10 a 14 anos, as aulas acontecerão em dois sábados que antecedem a semana do evento principal.

O objetivo é capacitar os participantes para que possam aprender e se desenvolver na arte da rima, tendo a oportunidade de exibir seu talento no microfone nas categorias Kids e Feminina da Batalha do Casarão.

A Batalha do Casarão: Expressão e Transformação Social

Para Wedlon Cláudio, presidente do Instituto Iputinga Sociocultural, a Batalha do Casarão vai muito além de uma simples competição de rima. Ele explica que o evento é "um espaço de expressão, de resistência, pertencimento para os jovens da comunidade da Iputinga e do entorno".

Cláudio destaca que as batalhas de MCs, como manifestação da cultura do hip hop, "proporcionam aos participantes a oportunidade de desenvolver sua criatividade, ampliar sua visão crítica sobre a realidade, fortalecer a identidade cultural".

Nesse contexto, Wedlon Cláudio enfatiza que o rap atua como uma "ferramenta poderosa de educação informal e transformação social". Para o Instituto Iputinga Sociocultural, esta é uma forma de abrir um "canal de cidadania e valorização das vivências periféricas".

As batalhas de rima são uma das principais manifestações artísticas do movimento hip hop, que tem o rap como sua vertente musical mais proeminente. Diversos artistas renomados da cena brasileira, como Djonga, Emicida, Orochi e Xamã, iniciaram suas carreiras por meio das batalhas.

Como Participar e Programação Completa

A participação nas batalhas de rima é aberta. Para a batalha principal no Casarão, há um processo seletivo gratuito, cuja última seletiva ocorrerá na Váia no dia 14, disponibilizando duas vagas para a grande disputa, que terá premiação em dinheiro.



Além das batalhas de rima e da oficina, a programação da Sétima Batalha do Casarão é vasta e inclui:

• Shows

• Feira criativa

• Exposição

• Grafite e live painting

• Torneio de basquete três contra três

Inscrições e Contato

As inscrições, tanto para as batalhas quanto para as oficinas, podem ser realizadas diretamente no Instituto Iputinga Sociocultural, que fica na Rua Centenário 155C, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (81) 9872-9671.



*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.