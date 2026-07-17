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Política | Notícia

Lula defende Pix após tarifa dos EUA: 'É público, é de graça e vai continuar assim'

A nova tarifa sobre produtos brasileiros foi confirmada pelos EUA na noite de quarta-feira, após a conclusão de uma investigação do USTR

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/07/2026 às 19:56
O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stucker

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do Pix nesta sexta-feira, 17, um dia depois de os Estados Unidos anunciarem a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, como resultado de uma investigação que aponta o sistema de pagamentos instantâneo do Brasil como uma prática ilegal de comércio digital.

"Ninguém vai fazer a gente mudar o Pix. É público, é de graça e vai continuar assim", diz um card compartilhado pelo perfil do presidente da República nas redes sociais. "Nossa soberania não se negocia", diz a legenda da imagem.

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Nova tarifa

A nova tarifa sobre produtos brasileiros foi confirmada pelos EUA na noite de quarta-feira, 15, após a conclusão de uma investigação do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana. O relatório do USTR acusa o Banco Central brasileiro de favorecer o Pix, em detrimento de outros meios de pagamento.

Na quinta-feira, 16, em uma entrevista coletiva sobre o tarifaço, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse considerar difícil compreender a posição dos EUA sobre o sistema de pagamentos, uma vez que a infraestrutura é aberta e produz concorrência. Hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que classificar o Pix como prática desleal é um "completo absurdo".

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