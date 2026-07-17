Lula evita comentar tarifa dos EUA e diz que só falará após manifestação de Trump

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Presidente afirmou que não pretende tratar do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros enquanto o líder norte-americano não se pronunciar

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (17) que só irá se manifestar sobre a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros após um pronunciamento do presidente norte-americano, Donald Trump.

A declaração foi dada durante visita à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), no Rio de Janeiro. “Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei”, disse Lula.

O presidente também afirmou que não pretendia abordar o tema durante o evento porque o foco da agenda era a apresentação de ações na área da saúde pública. “A notícia tem que ser o SUS, as nossas carretas da saúde da mulher, o tratamento das mulheres”, declarou.

Ao destacar programas e serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Lula defendeu a valorização do país e disse que os brasileiros devem ter orgulho das políticas públicas nacionais. “Não somos os melhores do mundo, mas nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros. Ninguém ouse falar mal do Brasil”, afirmou.

A tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros tem mobilizado discussões no governo federal e no setor produtivo devido aos possíveis impactos sobre as exportações nacionais. Até o momento, o Palácio do Planalto não detalhou quais medidas poderão ser adotadas em resposta à decisão norte-americana.