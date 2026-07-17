Trump renova ataques ao sistema eleitoral e acusa China de interferência sem provas

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Em pronunciamento na Casa Branca, presidente Donald Trump associa Pequim (China) ao suposto roubo de dados de 220 milhões de americanos

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A poucos meses das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, cruciais para a manutenção de sua agenda no Congresso, o presidente Donald Trump realizou um discurso à nação marcado por teorias da conspiração e ataques à integridade do sistema eleitoral.

Sem apresentar provas, o republicano acusou a China de interferir no pleito de 2020, no qual foi derrotado por Joe Biden, alegando que Pequim teria realizado "a maior violação de dados eleitorais da história". Segundo Trump, informações de cerca de 220 milhões de eleitores teriam sido obtidas ilegalmente, motivo pelo qual solicitou uma investigação oficial ao FBI.

Para dar suporte às suas afirmações, o governo publicou no site da Casa Branca uma série de documentos divididos em quatro áreas principais: supostas vulnerabilidades nos sistemas de votação, a exploração de dados pela China, investigações sobre registros de eleitores em Michigan e a presença de "não cidadãos" em cadastros eleitorais.

Embora o material afirme revelar uma "ameaça cibernética" contra a democracia americana, nem os textos publicados nem o pronunciamento de Trump trouxeram evidências de que votos tenham sido efetivamente alterados ou manipulados em eleições passadas.

VENEZUELA TAMBÉM VIROU ALVO DE TRUMP

Donald Trump aproveitou o encontro do G7 para anunciar o fim da guerra dos Estados Unidos e o Irã - Divulgação

Em paralelo às acusações contra Pequim, o material divulgado pelo governo americano também citou que a eleição presidencial de 2020 na Venezuela teria sido fraudada. Trump defendeu a estratégia de divulgação dessas supostas irregularidades como uma forma de fortalecer, e não minar, a confiança no sistema eleitoral.

Segundo o presidente americano, a iniciativa busca "conquistar essa confiança enfrentando as vulnerabilidades e corrigindo-as muito rapidamente", processo que ele afirma já estar sendo conduzido por sua gestão.

