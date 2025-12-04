Alcolumbre indica que votação de Messias para o STF deve ficar para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inicialmente, a sabatina de Messias estava marcada para 10 de dezembro, mas foi adiada pela falta da mensagem formal da indicação do Planalto

Clique aqui e escute a matéria

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou nesta quinta-feira, 4, que a votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal deve ficar para 2026.

Alcolumbre foi questionado se pautará a indicação só no ano que vem. Após o silêncio do senador, jornalistas perguntaram se isso significaria, então, que este ano só se votaria o Orçamento, ao que ele respondeu: "Este ano só Orçamento".

Inicialmente, a sabatina de Messias estava marcada para 10 de dezembro, mas foi adiada pela falta da mensagem formal da indicação, o que contrariou Alcolumbre. Nesta semana, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a sabatina deve ficar para o ano que vem.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), também defendeu que o escrutínio seja feito em 2026. "Será um debate para o próximo ano. Acho que está pacificado", disse o petista.

Sessão do Congresso e decisões monocráticas

Alcolumbre afirmou que deve marcar para a próxima quinta-feira, 11, uma nova sessão do Congresso para a análise de vetos. Segundo ele, a pauta ainda será definida.

Ele disse ainda que conversará com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a Proposta de Emenda à Constituição para limitar decisões monocráticas de ministros do Judiciário. "Eu só sei que ela passou na CCJ. Eu vou falar com o presidente Hugo", disse.