Marina Silva é hospitalizada após dor na lombar; exame indica 'leve fratura'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas realizou uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4

Clique aqui e escute a matéria

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi hospitalizada nesta quarta-feira (3), devido a uma dor súbita na região lombar, que sentiu enquanto movia vasos de plantas em sua casa.

Segundo nota divulgada pelo ministério, Marina foi medicada, sente-se bem e terá alta ainda nesta quarta. Foi realizada uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4.

"Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje. De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", informou a assessoria do ministério.

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista.

Marina estava de férias das funções como ministra. Ela precisará se ausentar do trabalho presencial nas próximas semanas, mas deve seguir trabalhando de forma remota.

Trajetória política

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas tem 67 anos de idade e tem longa trajetória como ambientalista, já tendo assumido a pasta do Meio Ambiente no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2008. Ela ocupa o cargo atual desde 2023.

Marina também já foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual do Acre, deputada federal e senadora, sempre encampando a causa da preservação ambiental.