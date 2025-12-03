fechar
Política | Notícia

Marina Silva é hospitalizada após dor na lombar; exame indica 'leve fratura'

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas realizou uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/12/2025 às 21:08
Marina Silva é hospitalizada após dor na lombar; exame indica 'leve fratura' - Lula Marques/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi hospitalizada nesta quarta-feira (3), devido a uma dor súbita na região lombar, que sentiu enquanto movia vasos de plantas em sua casa.

Segundo nota divulgada pelo ministério, Marina foi medicada, sente-se bem e terá alta ainda nesta quarta. Foi realizada uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4.

"Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje. De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", informou a assessoria do ministério.

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista.

Marina estava de férias das funções como ministra. Ela precisará se ausentar do trabalho presencial nas próximas semanas, mas deve seguir trabalhando de forma remota.

Trajetória política

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas tem 67 anos de idade e tem longa trajetória como ambientalista, já tendo assumido a pasta do Meio Ambiente no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2008. Ela ocupa o cargo atual desde 2023.

Marina também já foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual do Acre, deputada federal e senadora, sempre encampando a causa da preservação ambiental.

