Brasil | Notícia

Protesto da Cúpula dos Povos em Belém reúne ministras Marina Silva e Sônia Guajajara

Manifestantes protestam com pauta variada que inclui o fim do uso de combustíveis fósseis, contra a exploração de petróleo na Amazônia e a mineração

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/11/2025 às 10:06
Ministras Marina Silva e Sonia Guajajara em ato da Cúpula dos Povos, em Belém
Ministras Marina Silva e Sonia Guajajara em ato da Cúpula dos Povos, em Belém - Instagram/Cúpula dos Povos

Manifestantes protestam na manha deste sábado, 15, em Belém, no ato que deve marcar a maior mobilização popular da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) até agora.

Organizado pela Cúpula dos Povos, o protesto começou no Mercado de São Brás, ponto turístico de Belém, e seguirá até a Aldeia Cabana.

Os manifestantes protestam com uma pauta variada que inclui o fim do uso de combustíveis fósseis, contra a exploração de petróleo na Amazônia, a mineração, e outros temas.

Entre os movimentos sociais que participam da marcha estão a Caravana da Resposta, que trouxe indígenas de vários pontos do País, o Movimento sem Terra (MST), comunidades extrativistas e quilombolas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participa da marcha de cima de um dos caminhões.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, abriram a marcha com discursos.

Durante sua fala, Marina defendeu a criação de um mapa do caminho para o fim do uso dos fósseis e afirmou que o Brasil é o único País do Mundo a ter um roteiro rumo ao desmatamento zero. Marina relembrou os índices de queda de 50% no desmate da Amazônia.

Em sua fala, Sônia Guajajara afirmou que "a Zona Azul da ONU é aqui". Nos últimos dias, manifestações próximas à área restrita da ONU marcaram a COP-30. Na terça-feira, um grupo de manifestantes invadiu a Zona Azul.

Marina disse ainda que o presidente Lula recebe muito bem as manifestações que configuram, como ele diz , "a COP da verdade".

Povos indígenas de todo planeta participam da marcha. Representante da Associação de Líderes indígenas do Suriname, George Auankaroe, afirmou que a COP-30 é uma grande oportunidade. "A COP-30 é uma oportunidade para que possamos levar nossa voz aos líderes globais" afirmou.

A ativista Argentina Anabella Rosemberg criticou a postura de seu País de bloquear as negociações climáticas.

"A Argentina é uma barreira para negociação climática, para justiça climática, é muito difícil suportar essa representação atual do meu País" disse ela, que é membro da Climate Action Network.

