Janja da Silva lança em Itapissuma programa nacional de saúde para comunidades ribeirinhas e pesqueiras
Ao lado dos ministros da Saúde e da Pesca, a primeira-dama apresenta iniciativa para ampliar o acesso à saúde de pescadoras, pescadores e marisqueiras
O governo federal lançou nesta terça-feira (2), em Itapissuma (PE), o Programa Mais Saúde dos Povos das Águas, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Pesca e Aquicultura voltada a fortalecer o cuidado, a proteção e o acesso à saúde de pescadores artesanais, marisqueiras e demais comunidades das águas.
O lançamento contou com a presença da primeira-dama Janja da Silva, do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além da liderança das marisqueiras Joana Mousinho, primeira mulher a presidir a Federação de Pescadores.
Retorno de Janja à Colônia
A primeira-dama retornou à Colônia de Pescadores Z-10, em Itapissuma, para apresentar a iniciativa, que tem como foco ampliar o cuidado em saúde e atender demandas históricas das comunidades ribeirinhas e pesqueiras, especialmente de marisqueiras e pescadores artesanais.
“Essa é uma pauta de luta de 50 anos das mulheres das águas, e hoje estamos resgatando esse compromisso graças à sensibilidade e à capacidade de transformar a vida das pessoas”, afirmou a primeira-dama.
Assinatura do acordo interministerial
Durante o evento, os ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Alexandre Padilha (Saúde) assinaram um acordo interministerial para modernizar e expandir as Equipes de Saúde da Família voltadas para comunidades ribeirinhas e fluviais.
O Mais Saúde dos Povos das Águas integra o Programa Povos da Pesca Artesanal, criado pelo Decreto nº 11.626/2023. Ele prevê ações conjuntas e permanentes no território, incluindo a ampliação de equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais, além de outras políticas públicas direcionadas às necessidades específicas dessas populações.
Sobre o programa
O ministro André de Paula explicou que o programa já existia em cerca de 700 comunidades da região Norte, e a partir de hoje 94% dos pescadores e pescadoras do Brasil terão essa cobertura em mais de 2.800 municípios.
"Ou seja, quatro vezes mais municípios serão assistidos de forma assim e a respeitar as particular idades, as questões que são muito típicas de quem lida todos os dias com o sol inclemente, com a água, com a lama."
Destaque para a força das mulheres das águas
Durante a visita realizada em agosto, Janja destacou a força das mulheres das águas: “São as mulheres que buscam soluções para os seus territórios, têm resiliência, projetos e são muito impactadas pelas mudanças climáticas. Hoje eu vim ouvir e levar para a COP-30 os anseios delas”, afirmou.
Segundo a primeira-dama, o encontro que aconteceu em agosto deu a ela a oportunidade de ouvir as mulheres da região e se emocionar com a história delas.
"Eu fiquei muito emocionada com as histórias que eu ouvi aqui, com as demandas e hoje a gente tá entregando aqui um resultado com um espaço de tempo muito curto a essas demandas, principalmente na questão da saúde. Eu estou muito feliz por isso hoje."
