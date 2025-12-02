Janja da Silva lança em Itapissuma programa nacional de saúde para comunidades ribeirinhas e pesqueiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao lado dos ministros da Saúde e da Pesca, a primeira-dama apresenta iniciativa para ampliar o acesso à saúde de pescadoras, pescadores e marisqueiras

Clique aqui e escute a matéria

O governo federal lançou nesta terça-feira (2), em Itapissuma (PE), o Programa Mais Saúde dos Povos das Águas, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Pesca e Aquicultura voltada a fortalecer o cuidado, a proteção e o acesso à saúde de pescadores artesanais, marisqueiras e demais comunidades das águas.

O lançamento contou com a presença da primeira-dama Janja da Silva, do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além da liderança das marisqueiras Joana Mousinho, primeira mulher a presidir a Federação de Pescadores.

Retorno de Janja à Colônia

A primeira-dama retornou à Colônia de Pescadores Z-10, em Itapissuma, para apresentar a iniciativa, que tem como foco ampliar o cuidado em saúde e atender demandas históricas das comunidades ribeirinhas e pesqueiras, especialmente de marisqueiras e pescadores artesanais.

“Essa é uma pauta de luta de 50 anos das mulheres das águas, e hoje estamos resgatando esse compromisso graças à sensibilidade e à capacidade de transformar a vida das pessoas”, afirmou a primeira-dama.

O Mais Saúde dos Povos das Águas integra o Programa Povos da Pesca Artesanal - Rafael Nascimento/MS.

Assinatura do acordo interministerial

Durante o evento, os ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Alexandre Padilha (Saúde) assinaram um acordo interministerial para modernizar e expandir as Equipes de Saúde da Família voltadas para comunidades ribeirinhas e fluviais.

O Mais Saúde dos Povos das Águas integra o Programa Povos da Pesca Artesanal, criado pelo Decreto nº 11.626/2023. Ele prevê ações conjuntas e permanentes no território, incluindo a ampliação de equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais, além de outras políticas públicas direcionadas às necessidades específicas dessas populações.

Sobre o programa

O ministro André de Paula explicou que o programa já existia em cerca de 700 comunidades da região Norte, e a partir de hoje 94% dos pescadores e pescadoras do Brasil terão essa cobertura em mais de 2.800 municípios.

"Ou seja, quatro vezes mais municípios serão assistidos de forma assim e a respeitar as particular idades, as questões que são muito típicas de quem lida todos os dias com o sol inclemente, com a água, com a lama."

Destaque para a força das mulheres das águas

Durante a visita realizada em agosto, Janja destacou a força das mulheres das águas: “São as mulheres que buscam soluções para os seus territórios, têm resiliência, projetos e são muito impactadas pelas mudanças climáticas. Hoje eu vim ouvir e levar para a COP-30 os anseios delas”, afirmou.

Segundo a primeira-dama, o encontro que aconteceu em agosto deu a ela a oportunidade de ouvir as mulheres da região e se emocionar com a história delas.

"Eu fiquei muito emocionada com as histórias que eu ouvi aqui, com as demandas e hoje a gente tá entregando aqui um resultado com um espaço de tempo muito curto a essas demandas, principalmente na questão da saúde. Eu estou muito feliz por isso hoje."

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />