Política | Notícia

Janja da Silva lança em Itapissuma programa nacional de saúde para comunidades ribeirinhas e pesqueiras

Ao lado dos ministros da Saúde e da Pesca, a primeira-dama apresenta iniciativa para ampliar o acesso à saúde de pescadoras, pescadores e marisqueiras

Por Isabella Moura Publicado em 02/12/2025 às 15:49 | Atualizado em 02/12/2025 às 16:41
O evento contou com a participação do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. - Rafael Nascimento/MS.

O governo federal lançou nesta terça-feira (2), em Itapissuma (PE), o Programa Mais Saúde dos Povos das Águas, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Pesca e Aquicultura voltada a fortalecer o cuidado, a proteção e o acesso à saúde de pescadores artesanais, marisqueiras e demais comunidades das águas.

O lançamento contou com a presença da primeira-dama Janja da Silva, do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além da liderança das marisqueiras Joana Mousinho, primeira mulher a presidir a Federação de Pescadores.

Retorno de Janja à Colônia

A primeira-dama retornou à Colônia de Pescadores Z-10, em Itapissuma, para apresentar a iniciativa, que tem como foco ampliar o cuidado em saúde e atender demandas históricas das comunidades ribeirinhas e pesqueiras, especialmente de marisqueiras e pescadores artesanais.

“Essa é uma pauta de luta de 50 anos das mulheres das águas, e hoje estamos resgatando esse compromisso graças à sensibilidade e à capacidade de transformar a vida das pessoas”, afirmou a primeira-dama.

Rafael Nascimento/MS.
O Mais Saúde dos Povos das Águas integra o Programa Povos da Pesca Artesanal - Rafael Nascimento/MS.

Assinatura do acordo interministerial

Durante o evento, os ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Alexandre Padilha (Saúde) assinaram um acordo interministerial para modernizar e expandir as Equipes de Saúde da Família voltadas para comunidades ribeirinhas e fluviais.

O Mais Saúde dos Povos das Águas integra o Programa Povos da Pesca Artesanal, criado pelo Decreto nº 11.626/2023. Ele prevê ações conjuntas e permanentes no território, incluindo a ampliação de equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais, além de outras políticas públicas direcionadas às necessidades específicas dessas populações.

Sobre o programa

O ministro André de Paula explicou que o programa já existia em cerca de 700 comunidades da região Norte, e a partir de hoje 94% dos pescadores e pescadoras do Brasil terão essa cobertura em mais de 2.800 municípios.

"Ou seja, quatro vezes mais municípios serão assistidos de forma assim e a respeitar as particular idades, as questões que são muito típicas de quem lida todos os dias com o sol inclemente, com a água, com a lama."

Destaque para a força das mulheres das águas

Durante a visita realizada em agosto, Janja destacou a força das mulheres das águas: “São as mulheres que buscam soluções para os seus territórios, têm resiliência, projetos e são muito impactadas pelas mudanças climáticas. Hoje eu vim ouvir e levar para a COP-30 os anseios delas”, afirmou.

Segundo a primeira-dama, o encontro que aconteceu em agosto deu a ela a oportunidade de ouvir as mulheres da região e se emocionar com a história delas. 

"Eu fiquei muito emocionada com as histórias que eu ouvi aqui, com as demandas e hoje a gente tá entregando aqui um resultado com um espaço de tempo muito curto a essas demandas, principalmente na questão da saúde. Eu estou muito feliz por isso hoje."

