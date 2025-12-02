Em discurso ao lado de Lula, Raquel Lyra reage à antecipação eleitoral e dispara: "Não vim para tirar retrato; vim transformar Pernambuco"
Fala da governadora durante agenda com o presidente expõe tensões com a Alepe, alfineta oposição e reforça retomada de obras como marca do governo
Clique aqui e escute a matéria
O evento que marcou o anúncio de investimento de R$ 12 bilhões da Petrobras na expansão da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca, assumiu, nesta terça-feira (2), um peso político relevante para a governadora Raquel Lyra (PSD).
Diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prefeitos, parlamentares e lideranças regionais, Raquel usou a visibilidade da agenda para responder às críticas da oposição na Assembleia Legislativa e reafirmar sua narrativa de retomada de obras e foco administrativo num momento em que o debate sobre 2026 já começa a influenciar o clima político do Estado.
“Eleição é no ano que vem. Agora é hora de trabalhar”
No trecho mais incisivo do discurso, Raquel Lyra mirou no que tem chamado de “antecipação irresponsável da disputa eleitoral” por parte da oposição na Assembleia Legislativa.
A governadora tem acusado blocos adversários de travar projetos estratégicos, derrubar medidas importantes e transformar a Alepe em um palanque permanente desde o início do ano. “Eleição é no ano que vem, que se disputa na urna. Agora é hora de cuidar do povo.”
A repetição do recado foi interpretada como resposta não apenas ao presidente da Assembleia, Álvaro Porto, mas a toda a oposição organizada na Alepe – um grupo politicamente alinhado ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), e que vem se consolidando como o principal polo de resistência ao governo Raquel.
Segundo a governadora, a oposição estaria “antecipando a eleição” e dificultando o desenvolvimento do Estado.
Exaltação das entregas e revisão das obras paradas
Raquel reafirmou o diagnóstico de que, ao assumir, encontrou “mais de 400 obras paralisadas” e destacou ações de retomada como marca da gestão. “Não fomos buscar culpados, fomos trabalhar. Obra paralisada há 10 anos hoje vira realidade em Pernambuco.”
Entre os exemplos citados estão a Barragem de Panelas II, que será inaugurada nesta terça, e a autorização para retomada da Barragem de Igarapeba. O discurso reforçou comparações implícitas com gestões anteriores, sobretudo a de Paulo Câmara (PSB).
“Não vim para tirar retrato”: recado em ambiente de pré-campanha
Em outro momento, a governadora contrastou imagem e entrega: “Eu não vim aqui para tirar retrato. Nem para fazer um filme bonito. Eu vim para fazer transformação.”
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A leitura predominante após a cerimônia é que a frase também atinge o prefeito João Campos, presente no evento e reconhecido pelo investimento em comunicação. A fala se insere na tentativa de Raquel de se diferenciar num cenário em que a disputa por visibilidade já é parte da pré-campanha.
Neutralidade de símbolos e tentativa de ampliar alcance político
Raquel buscou se afastar da polarização ideológica e reforçar uma identidade estadual: “Eu não tô falando nem de verde, nem de amarelo, nem de roxo. A bandeira que nos une é a de Pernambuco.”
O gesto tenta dialogar com um eleitorado mais amplo e responde a críticas de que o governo seguiria alinhamentos nacionais rígidos.
Alinhamento institucional com Lula e defesa do protagonismo estadual
Mesmo com o tom político, Raquel manteve sinalizações de proximidade com o presidente. Ela agradeceu pelos investimentos federais e destacou a importância da ampliação da Rnest. “Obrigada, presidente, por não desistir da refinaria, por não desistir de Pernambuco.”
O discurso ocorre enquanto a governadora tenta equilibrar pontes com Brasília e administrar as tensões na Alepe.
Agenda social como eixo: mulheres, creches e combate à fome
Raquel também reforçou pautas sociais, especialmente na área de primeira infância e políticas para mulheres. Ela citou o Pernambuco Sem Fome, a rede de cozinhas comunitárias e o programa de expansão de creches — “250 unidades e 60 mil vagas”.
“Eu trabalho pelas mulheres de Pernambuco, pelas mães que chefiam seus lares. Não perguntei quem votou em mim ou quem vai votar. É compromisso geracional.”
A aposta reforça a tentativa de consolidar uma marca administrativa e responder a críticas sobre o ritmo das entregas.
Raquel em modo 2026 — ainda que sem falar em 2026
Sem mencionar a disputa, a governadora buscou se posicionar como representante da “agenda do trabalho”, contrapondo-se ao que chama de antecipação eleitoral.
“A gente não quer saber de dia santo, fim de semana ou aniversário. A gente quer trabalhar.” Nesta terça, a governadora celebra aniversário.
A leitura entre aliados e adversários é de que Raquel tenta consolidar o protagonismo na narrativa de obras, entregas e parceria federativa, enquanto a oposição — capitaneada pelo PSB e pelo nome de João Campos — movimenta-se de forma mais acelerada.
O recado final foi claro: a governadora quer conduzir o debate sobre Pernambuco a partir de resultados concretos e não pretende permitir que a oposição dite o ritmo político do estado.