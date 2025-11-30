Teste Público de Segurança das Urnas Eletrônicas começa nesta segunda em Brasília

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialistas vão examinar os sistemas de votação, apuração e segurança ao longo de cinco dias de testes no Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia na próxima segunda-feira (1º) a oitava edição do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais, conhecido como Teste da Urna. A etapa, considerada uma das mais importantes formas de auditoria do processo eleitoral, seguirá até sexta-feira (5) na sede do tribunal, em Brasília.

Ao longo da semana, especialistas selecionados pela Comissão Reguladora vão colocar em prática os 38 planos de testes aprovados. A iniciativa permite que investigadoras e investigadores examinem o funcionamento dos sistemas usados na votação, apuração e transmissão de dados, com o objetivo de identificar falhas, propor melhorias e reforçar a confiança no sistema eletrônico.

O Teste da Urna de 2025 será aplicado nos programas que serão utilizados nas Eleições de 2026, como o Gerenciador de Dados e Aplicativos (Gedai-UE), o software de votação, o sistema de apuração e a ferramenta JE-Connect. Representantes da comunidade acadêmica, imprensa e observadores externos acompanharão os trabalhos.

A abertura está marcada para as 13h do dia 1º. Nos demais dias, as atividades ocorrerão das 9h às 18h. O encerramento será às 17h de sexta-feira, no Auditório II do TSE.

Como funciona o teste

Os examinadores trabalharão em um ambiente controlado no terceiro andar do TSE, equipado com computadores, urnas, impressoras e todo o material necessário para a execução dos planos. O acesso é monitorado por câmeras, e a estrutura foi preparada para dar suporte aos participantes durante a investigação.

A prática faz parte do ciclo permanente de auditorias do tribunal, que busca manter o processo eleitoral seguro, verificável e transparente. Desde 2009, quando a primeira edição foi realizada, 157 especialistas já participaram dos testes, executando 112 planos em 247 horas acumuladas de análise. O evento tornou-se obrigatório a partir de 2016, por meio da Resolução 23.444.

A edição deste ano registrou recorde de interessados: 151 inscrições. Destas, 38 propostas de testes foram selecionadas para execução.

Quais sistemas serão avaliados

Durante os cinco dias, os especialistas terão acesso aos principais sistemas utilizados no processo eleitoral. Entre eles estão o Gedai-UE, responsável por gerenciar dados, aplicativos e a interface da urna; o software de votação, o Software Básico da urna e programas associados, como SCUE, GAP e RED; além dos sistemas de apuração e de transmissão de arquivos. Também serão examinadas ferramentas de auditoria, como o Sistema Verificador Pré/Pós-Eleição (VPP) e o AVPART, bem como as urnas modelo UE2022, com seus firmwares e mídias eletrônicas. O conjunto inclui ainda o kit JE-Connect e os sistemas auxiliares de instalação e segurança. Todos esses componentes — tanto de hardware quanto de software — serão submetidos às metodologias definidas pelos participantes.

Próximas etapas

Ao final do evento, na sexta-feira (5), os participantes receberão certificados. O relatório parcial da Comissão Avaliadora será divulgado em 18 de dezembro.

Caso alguma equipe identifique vulnerabilidades ou pontos de melhoria, será chamada novamente ao TSE em maio de 2026 para repetir os mesmos procedimentos em versões corrigidas dos sistemas. Essa fase é conhecida como Teste de Confirmação.

Os relatórios finais, com as conclusões completas e ajustes incorporados, serão publicados em junho do próximo ano.