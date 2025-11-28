Jarbas Vasconcelos será celebrado em evento sobre a eleição de 1985, primeira após a redemocratização
Reunião no Recife destaca os 40 anos do retorno do voto direto para prefeitos e revisita a trajetória de resistência ao regime militar
Clique aqui e escute a matéria
Quarenta anos após uma das eleições mais simbólicas do processo de redemocratização brasileira, o Centro Debate – escritório político do ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos – organiza um encontro para revisitar a disputa municipal de 1985.
A reunião será na quarta-feira (3), às 17h, e reunirá aliados históricos, lideranças políticas e personagens que acompanharam a transição democrática em Pernambuco.
O evento, intitulado “Esse cara é a cara da democracia”, propõe um mergulho na memória coletiva de um período em que o país reencontrava o direito ao voto direto para prefeito nas capitais.
No Recife, essa retomada culminou na vitória de Jarbas, que se tornou um dos rostos mais associados à resistência civil ao regime militar e à reorganização institucional que marcou a década de 1980.
Coordenador do encontro, o deputado estadual Jarbas Filho afirma que revisitar 1985 é fundamental para compreender o percurso democrático do Estado.
Segundo ele, manter essa história viva é também um alerta para o presente. “Este encontro não é apenas uma homenagem ao passado, mas um chamado para que todos nós sigamos defendendo a democracia todos os dias.”
O CONTEXTO DE UMA TRANSIÇÃO
A redemocratização em Pernambuco não começou em 1985. Durante os anos de repressão, movimentos estudantis, setores progressistas da Igreja Católica, sindicatos e quadros do PMDB formaram uma frente ampla contra o autoritarismo.
Jarbas despontou nesse cenário como uma das vozes mais críticas ao regime, acumulando episódios de enfrentamento à censura e mobilização pública em torno de pautas como a anistia e as Diretas Já.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A ELEIÇÃO QUE MUDOU O RECIFE
Com o retorno do voto direto para as capitais, os recifenses voltaram às urnas após mais de duas décadas de indicações e intervenções federais.
A eleição de 1985 marcou não apenas uma mudança de comando, mas uma alteração de atmosfera política, recolocando a participação popular no centro das decisões municipais.
O deputado federal Mendonça Filho, que anos depois foi eleito vice-governador de Jarbas, ressalta o impacto daquele momento:
“Na verdade, eu sei que expressa os 40 anos da redemocratização e da primeira eleição direta do prefeito de capitais, no caso, o Recife, que sagrou-se prefeito eleito (Jarbas Vasconcelos) e realmente mudou a história do Estado a partir daquele momento, fortemente, com seu estilo descentralizado, democrático e bastante ousado. Então, realmente, a história de Pernambuco nunca seria a mesma sem o personagem Jarbas Vasconcelos”.
UM LEGADO EM DISPUTA
A vitória de Jarbas consolidou Pernambuco como protagonista no processo de reconstrução democrática. Para muitos dos participantes do encontro, revisitar aquela eleição significa também entender as bases políticas que moldaram a relação entre o poder público e a sociedade nas décadas seguintes.
O evento do dia 3, portanto, não se pretende nostálgico. Mais do que celebrar, busca reafirmar que a democracia – conquistada com mobilização e enfrentamento – continua exigindo vigilância, disputa e participação ativa.