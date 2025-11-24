fechar
Política | Notícia

Ministros José Múcio e Silvio Costa Filho defendem respeito à decisão da Justiça após prisão de Bolsonaro

Múcio afirmou que decisão da Justiça não se discute; Costa Filho disse que houve movimento contra a democracia brasileira nos últimos anos

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 24/11/2025 às 15:28
Os ministros Silvio Costa Filho e José Múcio
Os ministros Silvio Costa Filho e José Múcio - Reprodução/Instagram Silvio Costa Filho

Os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmaram que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma decisão da Justiça que deve ser cumprida.

As declarações foram dadas nesta segunda-feira (24), durante o Fórum Permanente de Infraestrutura, promovido pela Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), no Recife.

José Múcio foi direto ao comentar o assunto, classificando o caso como matéria exclusiva do Judiciário.

“Isso é justiça. Justiça você pode gostar ou não gostar, mas não discute”, disse o ministro, avaliando tanto a situação de Jair Bolsonaro como de militares da alta cúpula que também foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de estado.

"Você pode gostar, pode não gostar, mas tem que cumprir", acrescentou José Múcio.

Na mesma linha, Silvio Costa Filho, afirmou que a prisão é consequência do tensionamento institucional dos últimos anos. Ele destacou que ataques à democracia levaram ao atual cenário e reforçou que cabe ao país cumprir a decisão do STF.

“Eu acho que o que se levou a isso é um conjunto da ópera que foi feita ao longo desses últimos anos. Infelizmente, um movimento contra a democracia brasileira, um movimento que atentou contra a liberdade de expressão, contra as nossas instituições. Mas decisão da Justiça nós temos que respeitar e ela tem que ser cumprida", afirmou.

