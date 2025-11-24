fechar
Política | Notícia

Anderson Torres pede ao STF para cumprir pena na sede da Polícia Federal

Condenado a 24 anos, ex-ministro pede para cumprir pena na sede da PF ou batalhão da PM; defesa cita cargo de delegado e ameaças.

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 21:05
Ex-ministro da Justi&ccedil;a, Anderson Torres foi condenado a 24 anos de pris&atilde;o por envolvimento na trama golpista
Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na trama golpista - JOÉDSON ALVES/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (24), autorização para cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, caso a execução de sua condenação seja decretada.

Torres foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Atualmente, ele recorre da sentença em liberdade, sob monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Leia Também

Delegado de carreira e ameaças

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. A defesa argumenta que, caso a prisão seja executada imediatamente, Torres deve ficar em local compatível com sua condição de delegado de carreira da PF.

Os advogados citam ainda que o ex-ministro toma remédios para depressão e já sofreu ameaças de morte quando exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

A solicitação pede a custódia na Superintendência da PF ou no Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da Polícia Militar.

Recursos no STF

A defesa informou que deve apresentar um novo recurso contra a condenação até o dia 3 de dezembro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No dia 14 deste mês, a Primeira Turma do STF manteve as condenações de Torres, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos no "Núcleo 1" da tentativa de golpe.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

STF forma maioria e mantém prisão preventiva de Bolsonaro; confira como votou cada ministro
JULGAMENTO

STF forma maioria e mantém prisão preventiva de Bolsonaro; confira como votou cada ministro
Por unanimidade, 1ª Turma do STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro
TRAMA GOLPISTA

Por unanimidade, 1ª Turma do STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro

Compartilhe

Tags