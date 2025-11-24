Anderson Torres pede ao STF para cumprir pena na sede da Polícia Federal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Condenado a 24 anos, ex-ministro pede para cumprir pena na sede da PF ou batalhão da PM; defesa cita cargo de delegado e ameaças.

*Com informações da Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (24), autorização para cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, caso a execução de sua condenação seja decretada.

Torres foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Atualmente, ele recorre da sentença em liberdade, sob monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Delegado de carreira e ameaças

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. A defesa argumenta que, caso a prisão seja executada imediatamente, Torres deve ficar em local compatível com sua condição de delegado de carreira da PF.

Os advogados citam ainda que o ex-ministro toma remédios para depressão e já sofreu ameaças de morte quando exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

A solicitação pede a custódia na Superintendência da PF ou no Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da Polícia Militar.

Recursos no STF

A defesa informou que deve apresentar um novo recurso contra a condenação até o dia 3 de dezembro.

No dia 14 deste mês, a Primeira Turma do STF manteve as condenações de Torres, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos no "Núcleo 1" da tentativa de golpe.

