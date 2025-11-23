"Todo mundo sabe o que ele fez", comenta Lula sobre prisão preventiva de Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente Lula está na Cúpula de Líderes do G20, na África do Sul, e falou sobre prisão de Jair Bolsonaro e comentário de Donald Trump

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, neste domingo (23), a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula está em Joanesburgo, na África do Sul, na Cúpula de Líderes do G20, grupo das maiores economias do mundo.

“Eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado e teve todo direito à presunção de inocência”, afirmou o presidente Lula.

Jair Bolsonaro foi preso na manhã do sábado (22), por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A determinação teve como motivações risco de fuga e obstrução de medidas judiciais, como violação da tornozeleira eletrônica.

“A Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou. Todo mundo sabe o que ele fez”, comentou Lula.

A respeito do comentário feito por Donald Trump, de que prisão de Bolsonaro foi “uma pena”, o presidente brasileiro destacou: “Trump tem que saber que somos um país soberano”.

Agenda

Lula desembarcou em Joanesburgo na última sexta-feira (21) para agenda do G20. Em reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi saudado pela realização da COP30.

O presidente Lula convidou o presidente Ramaphosa para uma visita de Estado ao Brasil no início de 2026, quando deverão promover um seminário empresarial. O sul-africano manifestou interesse em conhecer as políticas de inclusão social do Brasil e de promoção da segurança alimentar.

Neste domingo (23), o líder brasileiro participa de mais uma sessão do G20 sobre minerais críticos, trabalho decente e inteligência artificial. À margem da cúpula, ainda está prevista reunião entre os líderes do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (Ibas). A iniciativa trilateral foi desenvolvida em 2003 no intuito de promover a cooperação entre os países do Sul Global.

Já na segunda-feira (24), Lula embarca para Maputo, capital de Moçambique, onde faz uma visita de trabalho. A viagem se insere nas comemorações de 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

