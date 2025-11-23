fechar
Política | Notícia

Após fuga, Ramagem recebe a família em aeroporto nos EUA

O deputado federal foi condenado a mais de 16 anos de prisão em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/11/2025 às 19:26
Alexandre Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de pris&atilde;o em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil
Alexandre Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de prisão em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil - PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

A mulher do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), Rebeca Ramagem, publicou neste domingo, 23, um vídeo do momento em que ela e as filhas foram recebidas pelo parlamentar em um aeroporto de Miami, nos Estados Unidos.

Ramagem foi condenado em setembro a mais de 16 anos de prisão em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil. A prisão preventiva do deputado foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira, 21.

“Há uma semana, desembarquei com minhas filhas nos EUA com um único propósito: proteger a minha família”, escreveu Rebeca na publicação. As imagens mostram as filhas de Ramagem correndo pelo aeroporto para abraçar o pai e indicam que o parlamentar e o restante da família chegaram ao País em momentos diferentes.

Rebeca disse que a mudança para os EUA ocorreu porque eles não encontraram no Brasil "a garantia de uma justiça imparcial". "Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana", afirmou. O termo lawfare diz respeito à utilização da lei para perseguir um oponente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Mantemos a esperança de um dia voltar a um Brasil, onde a escolha político-ideológica não seja tratada como crime, e onde a liberdade de pensar e expressar ideias não se torne motivo de condenação", acrescentou a mulher de Ramagem.

O PSOL havia pedido à Polícia Federal (PF) na quarta-feira, 20, a prisão preventiva do deputado, após uma reportagem publicada pelo portal PlatôBR mostrar fotos de Ramagem em Miami.

O portal afirmou que ele já estava nos EUA desde setembro. O parlamentar teria seguido um trajeto que incluiu um voo até Boa Vista, no Acre, e, depois, viagem de carro até a fronteira com a Venezuela ou a Guiana.

No mesmo dia, a Câmara dos Deputados disse que não foi comunicada pelo parlamentar sobre a saída do País e que não houve pedido de afastamento nem aviso prévio à Presidência da Casa. A Câmara acrescentou ainda que o deputado apresentou atestados médicos entre 9 de setembro e 8 de outubro e 13 de outubro e 12 de dezembro.

No dia seguinte, Moraes acolheu o pedido da PF e a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e decretou a prisão preventiva de Ramagem, que estava com o passaporte apreendido e proibido de sair do País, sanções aplicadas no julgamento da ação do golpe. O ministro deverá pedir a inclusão do nome do deputado na difusão vermelha da Interpol.

Ramagem é ex-delegado da PF e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Em setembro, foi condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ele sempre negou ligação com a trama do golpe.

Leia também

Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar e cita 'confusão mental'
PEDIDO

Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar e cita 'confusão mental'
STF traz clareza quanto ao intervalo dos professores
opinião

STF traz clareza quanto ao intervalo dos professores

Compartilhe

Tags