Alexandre de Moraes, do STF, decreta prisão de Alexandre Ramagem

Condenado a 16 anos de prisão, o deputado viajou para os Estados Unidos em setembro. Nome dele deve ser incluído na difusão vermelha da Interpol

Clique aqui e escute a matéria

O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) que deixou o País mesmo condenado a 16 anos de reclusão por envolvimento com a trama do golpe. Ramagem estaria em Miami (EUA).

O deputado chegou aos EUA em setembro, segundo revelou o portal PlatôBR. Ramagem teria seguido trajeto que incluiu um voo até Boa Vista e, depois, viagem de carro até a fronteira com a Venezuela ou a Guiana.

O ministro do Supremo Tribunal Federal deverá pedir a inclusão do nome do parlamentar na difusão vermelha da Interpol, lista dos mais procurados em todo o mundo.

O decreto de prisão de Ramagem - que estava com o passaporte apreendido e proibido de sair do País, sanções aplicadas no julgamento da ação do golpe - acolheu pedido da Polícia Federal e manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Na ação do golpe, Ramagem foi condenado por três crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ele sempre negou ligação com a trama do golpe.



