Vale-refeição: Decreto de Lula mira 'oligopólio' e promete mais concorrência
Presidente assinou regulamentação do PAT nesta terça (11). Ministro Luiz Marinho diz que medida vai aumentar concorrência contra "quatro grandes".
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações do Estadão Conteúdo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mercado de vale-refeição e alimentação é um "oligopólio" e que assinou, nesta terça-feira (11), um decreto de regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) para acabar com essa concentração.
"Acabo de assinar o decreto que vai acabar com o oligopólio de poucas empresas com o vale refeição do trabalhador", disse o presidente em vídeo publicado nas redes sociais.
A assinatura ocorreu em um evento fechado no Palácio da Alvorada, que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Luiz Marinho (Trabalho), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, também participou.
Foco na concorrência
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu a medida, afirmando que ela trará mais transparência e beneficiará os pequenos restaurantes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"As quatro grandes empresas que têm o verdadeiro oligopólio são contra isso aqui, mas tem do outro lado as outras empresas menores que estão totalmente apoiando o que nós estamos fazendo, porque vai aumentar a concorrência", declarou Marinho.